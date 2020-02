Κατηγορείται πως σκότωσε τη σύντροφό του στο ξύλο και κάλεσε την Uber για να την πάει στο νοσοκομείο

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, σκότωσε τη σύντροφό του στο ξύλο, βιντεοσκόπησε την πράξη του, και στη συνέχεια κάλεσε αυτοκίνητο της Uber για να μεταφέρει το κορίτσι, ετοιμοθάνατο, στο νοσοκομείο.

Ο 23χρονος Nicholas Forman έχει καταγραφεί σε βίντεο από κινητό, το οποίο οι αρχές πήραν στα χέρια τους με ένταλμα, να χτυπά τη σύντροφό του, ενώ εκείνη ήταν ακίνητη, σε έναν κήπο στην κομητεία Μοντγκόμερι της Φιλαδέλφεια.

«Αυτό παθαίνουν οι ψεύτες που απατούν» ακούγεται να λέει ο άνδρας, που πιστεύεται πως είναι ο Forman.

Σύμφωνα με το NBC Philadelphia, ο 23χρονος είπε αρχικά ψέματα πως η κοπέλα είχε βγει για ποτά την προηγούμενη ημέρα και πως της είχαν επιτεθεί τρεις γυναίκες αλλά όταν γύρισε σπίτι το βράδυ ήταν καλά.

Όπως όμως καταγράφεται στα δικαστικά έγγραφα, ο ξυλοδαρμός της άτυχης 22χρονης Sabrina Harooni άρχισε το προηγούμενο βράδυ σε άλλο αυτοκίνητο της Uber, που είχε παραλάβει το ζευγάρι από εστιατόριο όπου παρακολούθησε το Super Bowl το βράδυ της Κυριακής.

Ο οδηγός είπε στην Αστυνομία πως ο Forman χτύπησε τη Harooni μέσα στο αυτοκίνητο, όταν εκείνη αστειεύτηκε πως λάμβανε μηνύματα από έναν πρώην της, απαιτώντας να δει τα μηνύματα αυτά.

Perkiomen Township man charged w/ murder after beating death of his girlfriend. Alexander Forman on his way to MontCo prison says he didn’t do it and curses at us. At 6pm: details on a jealous rage and an Uber ride with a lifeless body @NBCPhiladelphia https://t.co/qJ7cCoDxmc pic.twitter.com/EmbkYXdK6c

— Drew Smith (@drewsmithtv) February 6, 2020