«Πόλεμος» Κίνας – Δανίας για σκίτσο που δείχνει την κινεζική σημαία με σωματίδια κοροναϊού

Την έντονη αντίδραση της Κίνας προκάλεσε η δημοσίευση δανέζικης εφημερίδας που δείχνει τη σημαία της χώρας αντί των πέντε κίτρινων αστεριών να έχει σωματίδια του κοροναϊού.

Η πρεσβεία της Κίνας στη Δανία ζήτησε από την εφημερίδα Jyllands-Posten να απολογηθεί άμεσα για τη δημοσίευση του εν λόγω σκίτσου.

Σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία αναφέρει ότι η εφημερίδα της Δανίας Jyllands-Posten και ο Δανός καλλιτέχνης Νιλς Μπο Μπόζεσεν θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τον κινεζικό λαό επειδή δημοσίευσαν το σκίτσο αυτό με λεζάντα «Κοροναϊός» στο φύλλο της Δευτέρας.

«Χωρίς συμπάθεια και ενσυναίσθηση, πέρασε την διαχωριστική γραμμή της πολιτισμένης κοινωνίας και το ηθικό σύνορο του ελεύθερου λόγου και προσέβαλε την ανθρώπινη συνείδηση», ανέφερε σήμερα η πρεσβεία, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο κινεζικά ΜΜΕ.

Latest brou-haha: #Denmark newspaper famous4 Mohammed cartoons (remember them?) lampoons #China's flag re: #coronavirus; embassy thereupon demands an apology, which @jyllandsposten seems not inclined to provide https://t.co/1PMAYA6V55

— EuroSavant (@EuroSavant) January 28, 2020