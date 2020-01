Πέντε τραυματίες στο Κολοράντο από πυροβολισμούς, οι τρεις είναι ανήλικοι

Επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο Κολοράντο των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι, όπως έκανε γνωστό η Αστυνομία στην πόλη Αουρόρα.

Όπως αναφέρεται, όλοι τους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρούς τραυματισμούς και λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλούνται τοπικό αξιωματούχο, το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ενός πάρτι σε κάποιο από τα διαμερίσματα πολυκατοικίας. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για έναν ύποπτο, άγνωστης ηλικίας, που φορούσε ένα κίτρινο φούτερ.

Η πόλη Αουρόρα εδρεύει περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα, Ντένβερ.

#APDAlert (1/2)

Officers are on scene near Iliff/Buckley where multiple people have been shot.

All parties have been transported to the hospital and are receiving treatment.

5 total victims (3 juveniles, 2 adults), all in serious condition but expected to survive. pic.twitter.com/VorzS5Y5dz

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) January 12, 2020