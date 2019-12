Νέοι πυροβολισμοί στο κέντρο της Μόσχας

Νέοι πυροβολισμοί ακούγoνται στο κέντρο της Μόσχας κοντά στην έδρα της FSB, μεταδίδει δημοσιογράφος του Reuters.

Ένας αστυνομικός εθεάθη να κείτεται αναίσθητος στο έδαφος, αναφέρει η ίδια πηγή, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η αστυνομία επέκτεινε την περιοχή αποκλεισμού κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό έξω από το κτίριο της FSB.

#Breaking #Russia | Three people have been shot dead in the reception of a building belonging to the Russian intelligence agency in #Moscow. https://t.co/01ZOpunZPG pic.twitter.com/YFZK24eCgg

— Atlantide (@Atlantide4world) 19 Δεκεμβρίου 2019