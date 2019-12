Συναγερμός για πυροβολισμούς στο κέντρο της Μόσχας

Πυροβολισμοί ακούστηκαν στο κέντρο της Μόσχας, κοντά στην έδρα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό, που σημειώθηκε στον χώρο υποδοχής της FSB, γράφει η εφημερίδα Izvestia.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ένας εξ αυτών είναι αστυνομικός.

There was a mass shooting tonight in Moscow at FSB headquarters. https://t.co/bM1efAJJag https://t.co/TlhfiARlbT

— Steve Trimble (@TheDEWLine) 19 Δεκεμβρίου 2019