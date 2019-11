Ρωσία: Κάμερα κατέγραψε τον καθηγητή να πετάει στο ποτάμι τα μέλη της φοιτήτριας που τεμάχισε

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση δολοφονίας της 24χρονης ρωσίδας φοιτήτριας Αναστασία Ετστσένκο από τον καθηγητή ιστορίας και εραστή της, Όλεγκ Σοκόλοφ.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον τιμημένο με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής στη Γαλλία καθηγητή να πετάει τρία δέματα με τα μέλη της κοπέλας που διαμέλισε στο ποτάμι, μετά τη δολοφονία της που έγινε στο σπίτι του.

Ο 63χρονος φέρεται να πυροβόλησε την αγαπημένη του τέσσερις φορές με καραμπίνα μετά από τσακωμό. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι μέχρι να ξεφορτωθεί το πτώμα έκανε και πάρτι στην πολυτελή βίλα του, κρύβοντας το σώμα της άτυχης 24χρονης σε ένα από τα δωμάτια. Στη συνέχεια, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, τη διαμέλισε και πέταξε τα μέλη στο ποτάμι Moyka, του St. Petersburg και έπεσε και ο ίδιος όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Όταν ανασύρθηκε από το ποτάμι είχε πάθει υποθερμία και στην πλάτη του κουβαλούσε ένα σακίδιο. Όταν οι Αρχές άνοιξαν την τσάντα βρήκαν μέσα το ένα χέρι της Ετστσένκο!

Ο ιστορικός Σοκόλοφ, που ήταν ειδικευμένος στα θέματα της ιστορίας που αφορούν τον Ναπολέοντα και του άρεσε να ντύνεται σαν αυτόν, ομολόγησε χθες τη δολοφονία της αγαπημένης του, δήλωσε μετανιωμένος και έτοιμος να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Η μητέρα της 24χρονη, η 49χρονη αστυνομικός Γκαλίνα Ετστσένκο, ταξίδεψε από το Κράσνοντας για να αναγνωρίσει ότι είχε απομείνει από την αγαπημένη της κόρη.

«Δεν είχαμε καμία σχέση με τον Σοκόλοφ. Η Αναστασία δεν μας είχε πει ποτέ γι' αυτόν. Είμαστε σοκαρισμένοι» λέει ο πατέρας της Όλεγκ Ετστσένκο.

Ο καθηγητής γνώρισε την πρώτη γυναίκα του όταν ήταν δάσκαλος στο σχολείο και εκείνη μαθήτρια. Αργότερα εκείνη πέθανε από καρκίνο. Από τη δεύτερη γυναίκα του πήρε διαζύγιο. Μάλιστα λέγεται ότι εκείνη ήξερε για την σχέση που διατηρούσε ο πρώην άνδρας της με τη φοιτήτριά του.

Anastasia Yeshchenko

— Hallie Rubenhold (@HallieRubenhold) 10 Νοεμβρίου 2019