Καναδάς: Δύο νεκροί, χωρίς ρεύμα 400.000 άνθρωποι από ισχυρή θύελλα στο Κεμπέκ

Άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων την ώρα ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν διακοπή στην ηλεκτροδότηση στο Κεμπέκ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι και άλλοι 400.000 να μείνουν χωρίς ρεύμα, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από τη θύελλα που ξεκίνησε την Παρασκευή πλημμύρισαν περίπου 30 δρόμοι και έπεσαν 2.500 δέντρα και 250 κολόνες του ηλεκτρικού στην επαρχία αυτή του Καναδά.

340,000 remain without power in Quebec after almost one million customers hit by storm https://t.co/TEw6pA7RL8 pic.twitter.com/L2kaYBGbtb

— The Globe and Mail (@globeandmail) 2 Νοεμβρίου 2019