Ο Κόναν ο Καταστροφέας «τσάκωσε» τον διάδοχο του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους

Το αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το twitter, επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να γνωστοποιήσει την είδηση του θανάτου του «διαδόχου» του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Ένας όμως από τους πρωταγωνιστές της επιχείρησης κατά του ηγέτη των τζιχαντιστών, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha, ήταν ένας σκύλος του Αμερικανικού στρατού.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ «ανέβασε» μια φωτογραφία του σκύλου αποδίδοντας του εύσημα χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το όνομά του καθώς αυτό θεωρείται απόρρητο.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019