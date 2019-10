Επίθεση στη συναγωγή στο Χάλε: Ο νεοναζί δράστης μετέδιδε live για 35 λεπτά

Περίπου 2.200 άνθρωποι είδαν πλάνα της επίθεσης που διέπραξε νεαρός ακροδεξιός με στόχο συναγωγή στην πόλη Χάλε, ανέφερε η διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας μεταδόθηκε απευθείας.

«Μια εγγραφή της μετάδοσης, αρχείο που δημιουργήθηκε αυτόματα βάσει των ρυθμίσεων του λογαριασμού [του δράστη], θεάθηκε από περίπου 2.200 ανθρώπους τα 30 λεπτά [που μεσολάβησαν] ώσπου το βίντεο καταγγέλθηκε και διαγράφηκε από το Twitch», ανέφερε η δημοφιλής πλατφόρμα βιντεοπαιγνιδιών μέσω Twitter.

BREAKING: 35-mins of head-mounted camera footage of #Halle #Germany shooting was posted on video game site, showing first-person footage of his ammo and the shooting similar to that of NZ attack. Shooter says in English prior to shooting: The “root of all problems are the Jews.” pic.twitter.com/d1QZyAqBD4

— Rita Katz (@Rita_Katz) October 9, 2019