Η κινητή διαφήμιση για τον Ερντογάν στους δρόμους της Νέας Υόρκης που τον αποκαλεί «δικτάτορα»

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Κατά την παραμονή του εκεί, στους δρόμους της πόλης γύριζε ένα όχημα που έσερνε μία κινητή διαφήμιση που τον χαρακτήριζε δικτάτορα. Όπως αναφέρει το μήνυμα πάνω στο πλακάτ, η κυβέρνηση του Ερντογάν έχει φυλακίσει 177 δημοσιογράφους, έχει εξαναγκάσει 167 στην εξορία ενώ έχει κλείσει ή πάρει τον έλεγχο 150 μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία.

Βίντεο με την κινητή διαφήμιση ανέβασε στο Twitter ο Τούρκος ακτιβιστής Abdullah Bozkurt.

While Turkish President #Erdogan in New York for #UNGA , the truck ad in New York highlights how his gov't has jailed 177 journalists, forced 167 into exile, shut down and seized over 150 media outlets in #Turkey. pic.twitter.com/4B1gYfpV7w

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 23, 2019