Εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών στα κατεχόμενα της Κύπρου

Συναγερμός έχει σημάνει στα κατεχόμενα της Κύπρου, μετά τις εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών εξαιτίας πυρκαγιάς σε στρατιωτική ζώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, υπάρχουν κάποιοι ελαφρά τραυματίες από θραύσματα γυαλιών, όπως γνωστοποίησε ο λεγόμενος υπουργός Εξωτερικών των Τουρκοκυπρίων, ο Κουντρέτ Οζερσάι.

Ο Οζερσάι ανέφερε μέσω Facebook ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί, καθώς οι εκρήξεις συνεχίζονται στη στρατιωτική ζώνη αυτή, η οποία βρίσκεται σε περιοχή ανατολικά της Κερύνειας, ιστορικού λιμανιού στις βόρειες ακτές της Κύπρου, στα κατεχόμενα, που προσελκύει τουρίστες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πολίτης» της Κύπρου, οι διαδοχικές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα γύρω στις 2:00 σε αποθήκες πυρομαχικών σε στρατιωτική ζώνη στον Άγιο Επίκτητο, στην Κερύνεια, ενώ στην περιοχή ξέσπασε και πυρκαγιά. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν η πυρκαγιά προκάλεσε τις εκρήξεις ή το αντίθετο. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 7 το πρωί.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η έκρηξη σημειώθηκε σε περιοχή κοντά στο Ξενοδοχείο «Ακαπούλκο». Αν και πληροφορίες ανέφεραν ότι οι «αρχές» εκκένωσαν τον ξενοδοχείο, ο Όζερσαι διέψευσε ότι έγινε κάτι τέτοιο, ωστόσο ανέφερε ότι εκκενώθηκε προληπτικά χωριό κοντά στις αποθήκες.

Breaking: Explosions occur following fire in military zone in Northern Cyprus's coastal city of Girne - Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Turkish Republic of Northern Cyprus Kudret Ozersay -TRTWorldNow- pic.twitter.com/dBKQQbleHP

— Atlantide (@Atlantide4world) September 12, 2019