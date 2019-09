Δραματικές εικόνες από τις Μπαχάμες, φονικός και σαρωτικός ο τυφώνας Ντόριαν

Ένα οκτάχρονο αγόρι ήταν το πρώτο θύμα του τυφώνα Ντόριαν στις Μπαχάμες, όπου άνεμοι με ταχύτητα 321 χιλιομέτρων την ώρα ξεκόλλησαν οροφές σπιτιών, αναποδογύρισαν αυτοκίνητα και έριξαν καλώδια ηλεκτροδότησης.

Τα θύματα από το φονικό πέρασμα του τυφώνα έχουν φτάσει τα πέντε ενώ ζημιές υπέστησαν πάνω από 13.000 σπίτια- κάποια από τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, όπως μεταδίδει το Sky News.

Όπως περιέγραψε η Ingrid Mcintosh στο Eyewitness News, ο εγγονός της Lachino Mcintosh πνίγηκε τσα νησιά Abaco, στις βόρειες Μπαχάμες ενώ και η αδελφή του αγνοείται.

«Η εγγονή μου τηλεφώνησε στην κόρη μου από τα Abacο και της είπε πως ο εγγονός μου είναι νεκρός» ανέφερε. Η ίδια του είχε μιλήσει δύο μέρες νωρίτερα, «μου είπε πως με αγαπά» περιγράφει. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το άτυχο αγόρι πνίγηκε.

Σε μερικά σημεία στα νησιά Abaco οι δρόμοι έχουν γίνει ένα με τον ωκεανό ενώ στους κατοίκους έχει γίνει προειδοποίηση για «καταστροφικές» πλημμύρες από τον τυφώνα, ο οποίος στη συνέχεια αναμένεται να κατευθυνθεί στις ΗΠΑ. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν κληθεί εκεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ήδη εκκενώνονται τμήματα της Τζόρτζια και της Νότιας Καρολίνα, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως υπάρχει κίνδυνος και για τη Φλόριντα.

Ο τυφώνας Ντόριαν, κατηγορίας πέντε, είναι από τους πιο ισχυρούς που έχουν ποτέ καταγραφεί στον Ατλαντικό, με ανέμους 300 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 350 χιλιόμετρα την ώρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει οικογένειες παγιδευμένες σε κατεστραμμένα σπίτια, περικυκλωμένες από νερά. «Προσευχηθείτε για μας, το μωρό μου είναι μόνο τεσσάρων μηνών. Στο διαμέρισμά μας έφυγε όλη η οροφή... Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ, εγώ δεν ξέρω να κολυμπώ...» αναφέρει μια γυναίκα.

«Οι άνεμοι ουρλιάζουν όπως δεν τους έχουμε ξανακούσει ποτέ» περιέγραψε ο Silbert Mills, ιδιοκτήτης του Bahamas Christian Network.

Στην Τζόρτζια δόθηκε εντολή εκκένωσης για 540.000 πολίτες σε παράκτιες περιοχές της πολιτείας, ενώ το ίδιο ισχύει για 830.000 ανθρώπους στη Νότια Καρολίνα.

Στη Φλόριντα δόθηκε εντολή εκκένωσης για 14.000 πολίτες στο St. Augustine, ενώ καταγράφηκαν 990 ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ορλάντο, του Μαϊάμι, του Φορτ Λότερντεϊλ και του Παλμ Μπιτς.

«Ο τυφώνας θα κινηθεί επικίνδυνα κοντά στην ανατολική ακτή της Φλόριντα αργά τη Δευτέρα και μέχρι τη νύχτα της Τρίτης» προειδοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

"That’s my kitchen window that water is hitting, and that has to be a minimum of about 20 feet above the ground." Bahamas Minister for Agriculture Michael Pintard describes flooding from Hurricane Dorian at his house in Grand Bahama. https://t.co/QiKg6r48K0 pic.twitter.com/y2ciiJxc64

— CNN (@CNN) September 3, 2019