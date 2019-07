Πέθανε ο θρυλικός σκιτσογράφος Mordillo

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, στο σπίτι του στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, μία αγαπημένη προσωπικότητα των κόμικς και της γελοιογραφίας, ο Guillermo Mordillo.

Ο ισπανός σκιτσογράφος, που μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή ήταν υπερδραστήριος, απεβίωσε το βράδυ του Σαββάτου, ενώ δειπνούσε με την οικογένειά του σε εστιατόριο κοντά στο τουριστικό θέρετρο Παλμανόβα μετέδωσε τηλεγράφημα του ισπανικού πρακτορείου EFE, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Mordillo ήταν στη δεκαετία του ’70 ένας από τους πιο πολυδημοσιευμένους και γνωστούς σκιτσογράφους στον κόσμο.

Τα σχέδια του χαρακτηρίζονται από τα πολλά κι έντονα χρώματα και κυρίως από την γλαφυρότητα των θεμάτων του και την αστεία εμφάνιση των ηρώων του, που εκφράζουν την ιστορία χωρίς καν να μιλούν. Όμως οι πιο γνωστές του φιγούρες είναι τα ζώα, ιδίως οι καμηλοπαρδάλεις, που με τις ιστορίες τους έχει δημοσιεύσει πολλά άλμπουμ.

Ξεκίνησε να δουλεύει ως εικονογράφος παιδικών βιβλίων από τα 18 του, μία εποχή που ασχολείται επίσης και με τον κινηματογράφο, είτε στη διαφήμιση, είτε στις βινιέτες. Από το 1955 έως το 1960 εργάσθηκε στον τομέα αυτό και στη Λίμα του Περού.

Το 1960 μεταπηδά στην Νέα Υόρκη και στην Paramount, όπου εργάσθηκε ως σχεδιαστής σε ορισμένες πολύ γνωστές σειρές κινουμένων σχεδίων, όπως στον Ποπάι και τη «Μικρή Λουλού».

Στη συνέχεια ο Mordillo μετακόμισε στο Παρίσι, όπου συνεργάσθηκε με το περιοδικό Paris Match. Η εκδοτική του δραστηριότητα επεκτάθηκε στη συνέχεια και στη Γερμανία, όπου δημοσίευε σχέδιά του στο περιοδικό Stern και τη γερμανική τηλεόραση.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη σε όσους τον θαύμαζαν.

Argentinian cartoonist #Mordillo died at age 86. His work was both funny and subtle, and always without any words. pic.twitter.com/UK9Bp5gbpx

— Paulo Costa ???????????? (@sirpaulocosta) 30 Ιουνίου 2019