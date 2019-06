Γονείς πλακώθηκαν στο ξύλο σε αγώνα μπέιζμπολ επτάχρονων παιδιών

Αναγκαία κρίθηκε η επέμβαση της Αστυνομίας σε έναν αγώνα μπέιζμπολ που διεξήχθη στο Λέικγουντ της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μεταξύ επτάχρονων παιδιών.

Οι γονείς φαίνεται ότι διαφώνησαν με την απόφαση που πήρε ο 13χρονος διαιτητής με αποτέλεσμα να μπουν στο γήπεδο και να αρχίσουν τις μπουνιές. «Αηδιάσαμε» είπε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας στο Λέικγουντ. «Οι γονείς πρέπει να ωριμάσουν. Αυτό είναι το πιο λυπηρό» είπε.

These adults took over the field and began assaulting each other on 6/15 during a youth baseball game. We're looking for any info, in particular to ID the man in the white shirt/teal shorts. Several people have already been cited in this fight and injuries were reported. pic.twitter.com/ieenhwCrbU

— Lakewood Police (@LakewoodPDCO) 18 Ιουνίου 2019