Δημοσιογράφος τέθηκε υπό κράτηση γιατί ενόχλησε το Μαδούρο

Ο βραβευμένος δημοσιογράφος και εκφωνητής του τηλεοπτικού σταθμού Univision Χόρχε Ράμος τέθηκε υπό κράτηση, μαζί με το συνεργείο του σταθμού, στην προεδρική κατοικία του Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας όταν έκανε κάποιες ερωτήσεις που δεν ενέκρινε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Όπως έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του σταθμού Ντάνιελ Κόρονελ ο Μαδούρο κατέσχεσε και τον εξοπλισμό του συνεργείου.

Attention: A @Univision team, headed by @jorgeramosnews, is being arbitrarily detained at the Miraflores Palace in Caracas. They were interviewing @NicolasMaduro but he didn't like the questions. Their technical equipment was also confiscated.

— Daniel Coronell (@DCoronell) 26 Φεβρουαρίου 2019