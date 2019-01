Η τραγωδία της μητέρας που έπεσε από τις σκάλες με το μωρό της και σκοτώθηκε

Τραγικό θάνατο βρήκε μία 22χρονη μητέρα στη Νέα Υόρκη, την ώρα που κατέβαινε της σκάλες σε έναν σταθμό του μετρό, κρατώντας και το καρότσι με την ενός έτους κόρη της.

Η άτυχη Malaysia Goodson βρέθηκε στην αποβάθρα του σταθμού της 7ης λεωφόρου τη Δευτέρα το απόγευμα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η ενός έτους κόρη της Rhylee ήταν καλά και της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα στο σημείο. Δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και τη φροντίδα της ανέλαβε η οικογένεια.

Το τραγικό περιστατικό, όπως σημειώνει το BBC, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της προσβασιμότητας του μετρό της πόλης.

Η Goodson μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τον αδελφό της, είχε βγει για ψώνια και κουβαλούσε πολλές σακούλες ενώ είχε και το μωρό στο καρότσι.

Η έρευνα για το δυστύχημα είναι σε εξέλιξη και ο εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Υπηρεσίας Μεταφορών της Νέας Υόρκης επισήμανε τη σημασία της βελτίωσης της προσβασιμότητας στο δίκτυο του μετρό.

Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, στον εν λόγω σταθμό δεν υπάρχει ασανσέρ.

This is 22 year old Malaysia Goodson. The Stamford mother fell down the stairs at a subway station in NYC last night and died. Her one year old daughter was with her in a stroller but is ok. @News12CT pic.twitter.com/4mRmwOAZKx

— Marissa Alter (@MarissaAlter) 29 January 2019