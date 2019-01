Έχει τη μεγαλύτερη συλλογή συσκευών βασανισμού και τις δοκιμάζει… πάνω του!

Ο ταχυδακτυλουργός, ιστορικός, συγγραφέας και λάτρης του πόνου και της τιμωρίας Steve Santini από το Οντάριο του Καναδά έχει μια φρικιαστική συλλογή 220 οργάνων βασανισμού.

Ο 53χρονος έχει στην κατοχή του πολλά και διάφορα τρομακτικά, ακόμα και μεσαιωνικές συσκευές του 16ου και 17ου αιώνα που φέρουν πάνω τους τα σημάδια της χρήσης. Και στο βίντεο που επιδεικνύει μία από αυτές ακούμε ένα «κρακ», σπάζοντας πράγματι ένα δάχτυλό του!

«Έχω πολλές συσκευές που τσακίζουν κόκαλα, τεντώνουν και εκτείνουν τους μυς και τους συνδέσμους και έκαναν τους φυλακισμένους του παρελθόντος να ομολογούν την ενοχή τους, είτε ήταν ένοχοι είτε όχι», παρατηρεί σχετικά.

Όσο για την περιπέτεια που πέρασε επιδεικνύοντας μια από αυτές, είπε: «Όταν άρχισα να σφίγγω τη μέγγενη των δαχτύλων, ένιωσα δυσάρεστα αλλά έπειτα από λίγο το δάχτυλο ήταν μουδιασμένο. Αυτό έπρεπε να είναι σημάδι πως πρέπει να σταματήσω, αλλά αντιθέτως συνέχισα να τη σφίγγω και έκανα μια επώδυνη ζημιά στον εαυτό μου. Και ναι, αυτό ήταν το δάχτυλό μου που σπάει!».

Ο Steve έχει δουλέψει για χρόνια ως ταχυδακτυλουργός και ειδικευόταν μάλιστα στις αποδράσεις, κάνοντας το σόου «Ripley’s Believe it or Not» να τον χαρακτηρίσει ως τον πιο ακραίο ταχυδακτυλουργό του κόσμου. Πλέον περιμένει τα Ρεκόρ Γκίνες να επιβεβαιώσουν επισήμως πως η ανατριχιαστική συλλογή του είναι πράγματι η μεγαλύτερη του κόσμου…