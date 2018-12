Η Δανία θέλει να απομονώσει τους ανεπιθύμητους μετανάστες σε ένα μικροσκοπικό νησί

Η Δανία σκοπεύει να «στεγάσει» τους πιο ανεπιθύμητους ξένους στη χώρα σε ένα πολύ αφιλόξενο μέρος: ένα μικροσκοπικό, δυσπρόσιτο νησί που αυτή τη στιγμή φιλοξενεί εργαστήρια, στάβλους και ένα κρεματόριο ενός κέντρου έρευνας για μεταδοτικές ζωικές ασθένειες.

Για να δώσει μάλιστα ένα πιο σαφές μήνυμα, το ένα από τα δύο φέρι μποτ που εκτελούν τις μεταφορές από και προς το νησί, ονομάζεται Virus (στα ελληνικά «Ιός»), όπως αναφέρουν οι New York Times.

«Είναι ανεπιθύμητοι στη Δανία, και θα το νιώσουν αυτό», τόνισε η υπουργός Μετανάστευσης της χώρας, Inger Stojberg.

Το κεντροδεξιό κυβερνών κόμμα και το αντιμεταναστευτικό Κόμμα του Λαού της Δανίας ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή τη συμφωνία τους να «φιλοξενήσουν» περίπου 100 άτομα στο νησί Λίντχολμ. Πρόκειται για ξένους που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα αλλά δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Πολλοί από αυτούς θα είναι άνθρωποι που απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου τους.

Udviste, kriminelle udlændinge har INTET at gøre i Danmark. Indtil vi kan komme af med dem, flytter vi dem nu ud på øen Lindholm i Stege Bugt, hvor de vil have pligt til at opholde sig på det nye udrejsecenter om natten. Og der vil være politi til stede døgnet rundt. Sådan!#dkpol pic.twitter.com/YybG4zkwQi

— Dansk Folkeparti (@DanskDf1995) November 30, 2018