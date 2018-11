Περνούσε τα διόδια χωρίς να πληρώνει με πατέντα α λα Τζέιμς Μποντ

Από το καλοκαίρι η αστυνομία της Φλόριντα αναζητούσε έναν οδηγό που περνούσε τα διόδια χωρίς να πληρώνει, αλλά δεν μπορούσε να τον εντοπίσει καθώς οι πινακίδες του αυτοκινήτου του κατά ένα μυστήριο τρόπο δεν ήταν ορατές.

Ο τύπος είχε εφοδιάσει το κόκκινο minivan που οδηγούσε με μια πατέντα αλά Τζέιμς Μποντ που έκανε τις πινακίδες αόρατες κάθε φορά που ήταν να περάσει διόδια.

Δύο οδηγοί τον είχαν καταγράψει εν ώρα δράσης, αναρτώντας σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάπως έτσι η περίπτωσή του υπέπεσε στην αντίληψη της αστυνομίας που έψαχνε να βρει τον παραβάτη. Στις 17 Νοεμβρίου ο αστυνομικός Alejandro Camacho που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας είδε ένα κόκκινο minivan να περνά τα διόδια σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα χωρίς να πληρώνει, με τις πινακίδες καλυμμένες. Το ακολούθησε και παράλληλα ειδοποίησε τους συναδέλφους του, που κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν λίγο αργότερα.

Στο τιμόνι του βρισκόταν ο Robert Craig Davis, 70 χρόνων. Στην έρευνα που διενήργησαν οι αξιωματικοί στο minivan, εντόπισαν μια τηλεχειριζόμενη συσκευή η οποία με το πάτημα ενός κουμπιού ανέβαζε και κατέβαζε μια «κουρτίνα» πάνω από τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Miami driver cleverly avoids SunPass tolls on the Dolphin Expressway because Miami (HINT: watch the license plate closely)

