Συναγερμός μετά από αναφορές για πυροβολισμούς στην Οξφόρδη

Η αστυνομία της Οξφόρδης ανταποκρίθηκε σε πληροφορίες από αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος έκανε λόγο για μία σειρά από δυνατούς θορύβους που έμοιαζαν με πυροβολισμούς στην περιοχή γύρω από το κάστρο της πόλης.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ όπως μετέδωσε το express.co.uk η παρουσία της αστυνομίας είναι ισχυρή.

Πολίτες γράφουν στο twitter γράφουν ότι η αστυνομία τους είπε να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ όσοι προσπάθησαν να τα προσεγγίσουν δεν τους επετράπη.

Δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και αν υπάρχουν τραυματίες ή συλλήψεις.

Police officers have cordoned off Paradise Street in Oxford city Centre pic.twitter.com/n4SXptPNfZ

— Andrew Ffrench (@OxMailAndyF) 7 Μαΐου 2018