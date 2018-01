Τραγωδία στο Νιου Τζέρσι, 16χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερα άτομα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς τις πρώτες ώρες του 2018 στο Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δράστης φέρεται να είναι ένας 16χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία, μετά από συντονισμένη επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις δύο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), στην περιοχή Long Branch.

MCPO running an ongoing homicide investigation with 4 dead in Long Branch. No threat to the public as it is believed to be an isolated domestic incident. More to follow stay tuned.

— Monmouth Prosecutor (@MonCoProsecutor) 1 Ιανουαρίου 2018