Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με το σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Πρόκειται για τη θαλάσσια οδό από την οποία βρέχονται και οι δύο χώρες και η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι γεωγραφικές συντεταγμένες έχουν συμφωνηθεί»

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, η Τεχεράνη και η Μουσκάτ έχουν ήδη συμφωνήσει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής οδού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Οι γεωγραφικές συντεταγμένες για μια νέα ναυτιλιακή οδό μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν συμφωνηθεί από το Ιράν και το Ομάν και η κοινή ανακοίνωση ολοκληρώνεται, εφόσον τρίτα μέρη δεν παρέμβουν, δεν εμποδίσουν τη διαδικασία», δήλωσε ο Μπαγαεΐ.

Η αναφορά σε «τρίτα μέρη» αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ συνδέεται άμεσα με την αντιπαράθεση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε ότι μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν δεν μπορεί, από μόνη της, να εγγυηθεί την ασφάλεια της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Η δήλωση μεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna και δείχνει ότι η Τεχεράνη συνδέει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας όχι μόνο με τις διμερείς ρυθμίσεις με το Ομάν, αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον έντασης στην περιοχή.

Το στρατηγικό βάρος των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους στον κόσμο, καθώς συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και τις διεθνείς αγορές.

Η συμφωνία για νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων έχει, επομένως, όχι μόνο τεχνικό αλλά και γεωπολιτικό χαρακτήρα.

Για την Τεχεράνη, το θέμα δεν αφορά απλώς τη χάραξη μιας ναυτιλιακής οδού. Συνδέεται με την προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα μετατραπεί σε εργαλείο στρατιωτικής πίεσης εναντίον του Ιράν.

Το μήνυμα προς την Ουάσιγκτον

Η ιρανική ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παραμένουν βασικός παράγοντας ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο.

Η Τεχεράνη δείχνει ότι επιδιώκει να διαμορφώσει, από κοινού με το Ομάν, ένα νέο πλαίσιο ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Ωστόσο, η ίδια η δήλωση Μπαγαεΐ ότι η συμφωνία δεν αρκεί από μόνη της για να εγγυηθεί την ασφάλεια του περάσματος αφήνει ανοιχτό το κρίσιμο ζήτημα: η σταθερότητα στα Στενά του Ορμούζ θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την τεχνική διευθέτηση της διαδρομής, αλλά και από το αν θα αποκλιμακωθεί η αντιπαράθεση Ιράν – ΗΠΑ.