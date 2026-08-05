Την αποχώρηση Αργεντινού πρεσβευτή από το έδαφός της απαίτησε η Βραζιλία, όπως γνωστοποίησε η διπλωματία της Αργεντινής, καθώς το επίπεδο της διπλωματικής αντιπροσώπευσης σε διμερές επίπεδο υποβιβάζεται σε επίπεδο επιτετραμμένων.

Το άνευ προηγουμένου διπλωματικό επεισόδιο των δυο γειτονικών κρατών της Λατινικής Αμερικής καταγράφεται με φόντο τις επανειλημμένες βαριές εκφράσεις του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, εναντίον του κεντροαριστερού ομολόγου του της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα. Ήδη, την περασμένη εβδομάδα είχε ανακληθεί ο βραζιλιάνος πρεσβευτής από το Μπουένος Άιρες για διαβουλεύσεις.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το βράδυ Τρίτης, το υπουργείο Εξωτερικών τόνισε πως ο πρεσβευτής της Αργεντινής στη Βραζιλία κλήθηκε νωρίτερα χθες στο βραζιλιάνικο ΥΠΕΞ, όπου του γνωστοποιήθηκε η «μονομερής» απόφαση «να μειωθεί το επίπεδο της διπλωματικής αντιπροσώπευσης σε αυτό των επιτετραμμένων» και απαιτήθηκε «η επιστροφή του» στην πατρίδα του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.