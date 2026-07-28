Νέο επεισόδιο στον γνωστό πλέον «πόλεμο» της γαστρονομίας επιχειρούν να ανοίξουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αυτή τη φορά βάζουν στο στόχαστρο το γαλακτομπούρεκο.

Μετά τις κατά καιρούς αιτιάσεις για τον μπακλαβά, το ζεϊμπέκικο, τον πατσά, το χορό, την ποντιακή λύρα και σειρά άλλων στοιχείων της κοινής πολιτισμικής παράδοσης της περιοχής, τουρκικό δημοσίευμα ισχυρίζεται τώρα ότι η Ελλάδα «έβαλε στο μάτι» και το «μπουρέκι των Λαζών».

Σύμφωνα με το τουρκικό κείμενο, η Ελλάδα «δεν σταματά» να παρουσιάζει ως δικά της στοιχεία που σχετίζονται με την Τουρκία και πλέον επιχειρεί να οικειοποιηθεί ένα από τα χαρακτηριστικά γλυκά της κουζίνας του Εύξεινου Πόντου.

«Το είπαν γαλακτομπούρεκο»

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το μπουρέκι των Λαζών παρουσιάζεται στην Ελλάδα με την ονομασία γαλακτομπούρεκο, λέξη που προέρχεται από το «γάλα» και το «μπουρέκι».

Οι Τούρκοι συντάκτες αναφέρουν ότι το γλυκό εμφανίζεται ως παραδοσιακή ελληνική λιχουδιά και εντάσσεται στη γλυκιά κουλτούρα της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, επικαλούνται ελληνικές αναφορές στις οποίες γλυκά όπως η μπουγάτσα, τα τρίγωνα Πανοράματος, το τσουρέκι, ο μπακλαβάς, το γαλακτομπούρεκο, το καζαντίμπι, το κιουνεφέ, το προφιτερόλ και ο τουλουμπάς περιγράφονται ως κομμάτια της πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης της Θεσσαλονίκης.

Από αυτή την αναφορά, το τουρκικό δημοσίευμα καταλήγει στον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα επιχειρεί να εμφανίσει και το μπουρέκι των Λαζών ως ελληνικό γλυκό.

Νέος γύρος υπερβολών

Η επιχειρηματολογία εντάσσεται σε μια γνώριμη ρητορική τουρκικών μέσων, τα οποία συχνά παρουσιάζουν κοινές γεύσεις, μουσικές, χορούς και έθιμα της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων ως αντικείμενα «κλοπής» από την Ελλάδα.

Αυτή τη φορά, η αφορμή είναι το γαλακτομπούρεκο, ένα γλυκό με φύλλο, κρέμα και σιρόπι, το οποίο στην Ελλάδα θεωρείται από τα πιο κλασικά γλυκά ταψιού.

Η τουρκική πλευρά, ωστόσο, επιχειρεί να το συνδέσει με το μπουρέκι των Λαζών, ένα γλυκό της περιοχής του Πόντου και της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο επίσης περιλαμβάνει φύλλο και γέμιση κρέμας.

Η σύγκριση των δύο γλυκών χρησιμοποιείται από το τουρκικό δημοσίευμα για να στηριχθεί ο ισχυρισμός περί ελληνικής «οικειοποίησης».

Στο στόχαστρο και η Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Θεσσαλονίκη, την οποία το τουρκικό δημοσίευμα παρουσιάζει ως πόλη όπου το γαλακτομπούρεκο προβάλλεται ως μέρος της τοπικής γλυκιάς παράδοσης.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Θεσσαλονίκη βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο τουρκικών αφηγημάτων για την οθωμανική κληρονομιά και τη γαστρονομική ιστορία της περιοχής.

Έτσι, ακόμη και μια αναφορά στον πλούτο των γλυκών της πόλης μετατρέπεται σε αφορμή για νέο ισχυρισμό περί «κλοπής» από την Ελλάδα.