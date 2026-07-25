Οι πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στα περίχωρα της Μαδρίτης έπληξαν εγκαταστάσεις της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA.

Εκπρόσωπος της NASA επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα.

Declarado un nuevo incendio forestal en la Comunidad de Madrid, Aranjuez.#IFAranjuez.



🕢1:04h pic.twitter.com/O5Kjke1uSE — Óscar. (@OscarBForestal) July 24, 2026

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ανέφερε η εκπρόσωπος της NASA, συμπληρώνοντας πως «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

More than 45,000 evacuated or confined as wildfire in Spain’s Madrid region remains out of control. pic.twitter.com/YGcmapLyzl — Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2026

Το συγκρότημα με τις τεράστιες κεραίες είναι ένα από τα τρία στον πλανήτη που απαρτίζουν το δίκτυο DSN (Deep Space Network). Τα άλλα δύο βρίσκονται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Η διάταξή τους είναι τέτοια ώστε «καθώς η Γη περιστρέφεται, τουλάχιστον ένα σύμπλεγμα κεραιών να μπορεί πάντα να έρχεται σε επαφή με τα διαστημικά σκάφη», αναφέρει η NASA στον ιστότοπό της.