Η Ισπανία και η Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ιδιαίτερα δύσκολο πύρινο μέτωπο, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να επεκτείνονται, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και κινητοποιώντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Στη Μαδρίτη και την επαρχία Άβιλα η ισπανική κυβέρνηση προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης, ενώ η Γαλλία ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ζητώντας διεθνή συνδρομή για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς στη νοτιοδυτική χώρα.

Η απόφαση της Μαδρίτης ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης από το υπουργείο Εσωτερικών και αποσκοπεί στην ταχύτερη ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων και μέσων. Ταυτόχρονα, ο συντονισμός της επιχείρησης περνά στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ισπανίας, προκειμένου να ενισχυθεί η διαχείριση της κρίσης.

Τις τελευταίες ημέρες περισσότεροι από 10.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, όπου αρκετές δασικές πυρκαγιές εξελίσσονται ταυτόχρονα. Το πρωί της Πέμπτης οι αρχές απέστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα εκκένωσης σε περίπου 3.500 κατοίκους της Aldea de Fresno, που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα από την ισπανική πρωτεύουσα.

Σε κρίσιμη κατάσταση η Άβιλα

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η εικόνα στην επαρχία Άβιλα, όπου η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη συνεχίζει να εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα. Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των δήμων Burgohondo, El Tiemblo και Navaluenga να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ περίπου 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τουριστικό συγκρότημα και κατοικημένη περιοχή στο El Tiemblo λόγω της ταχείας προέλασης των φλογών.

Το μεγαλύτερο ενεργό μέτωπο στη χώρα βρίσκεται στην επαρχία Γουαδαλαχάρα, στην απέναντι πλευρά της Μαδρίτης, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας. Η φωτιά, που εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη, έχει ήδη αποτεφρώσει 32.000 εκτάρια δασικών και αγροτικών εκτάσεων.

Αναφερόμενος στην κατάσταση, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει επιστρατεύσει «κάθε διαθέσιμο μέσο» για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πλήττουν περιοχές όπως η Άβιλα, η Λεόν, το Τολέδο και η Μαδρίτη. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν «μεγάλη προσοχή» και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), από τις αρχές του έτους στην Ισπανία έχουν καεί σχεδόν 125.000 εκτάρια γης. Το μέγεθος αυτό προσεγγίζει ήδη σημαντικό μέρος των συνολικά 393.000 εκταρίων που είχαν καταστραφεί σε ολόκληρη την προηγούμενη χρονιά.

Η Γαλλία ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια

Παράλληλα, η Γαλλία προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας ενίσχυση για τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στις ακτές του Ατλαντικού.

Ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας, τονίζοντας πως η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά τεταμένη», κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντ.

Όπως γνωστοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδρομής θα σταλούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair από την Κροατία, δύο αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία, καθώς και δύο βαριά ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα σε μία νύχτα, καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα δυτικά του Μπορντό, κατακαίγοντας τουλάχιστον 2.400 εκτάρια γης.

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνονται με βάρκες

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μαίνεται έπειτα από εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπως ενημέρωσε το AFP σήμερα το πρωί το δημαρχείο της Αρκασόν.

Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.

Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει 87.000 στρέμματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστη.