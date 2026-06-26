Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, o Ναΐμ Κάσεμ, χαρακτήρισε σήμερα το πρωτόκολλο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ, που οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, «δήλωση ήττας» της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ και ζήτησε την άνευ όρων αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη χώρα του.

«Ήθελαν έναν μεγάλο πόλεμο (…) για να εξαλείψουν την ύπαρξή μας», «καταφέραμε να σταματήσουμε την επίθεση αυτή και να εξασφαλίσουμε μια μεγάλη νίκη», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτικό διάγγελμα για την Ασούρα, ημέρα πένθους για τον θάνατο του Χουσέιν, μίας σημαντικής μορφής του σιιτικού ισλάμ, χαιρετίζοντας τη σταθερότητα που επέδειξε το Ιράν προκειμένου να καταλήξει σε πρωτόκολλο συμφωνίας «που είναι μία επίσημη δήλωση της ήττας της Αμερικής και του Ισραήλ».

«Το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποσυρθεί πλήρως από κάθε εκατοστό της λιβανέζικης γης μας (…) Το Ισραήλ πρέπει να αποχωρήσει χωρίς όρους», πρόσθεσε.