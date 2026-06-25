Μια 23χρονη Βρετανίδα TikToker και influencer συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία 26χρονου επίσης Βρετανού, με την οικογένειά της να υποστηρίζει ότι έδρασε σε αυτοάμυνα έπειτα από βίαιη επίθεση από τον ίδιο.

Η Μπρουκ Τζορτζ συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο Γουίλιαμ Τρίμπι την είχε αρχικά προσεγγίσει με φιλικό τρόπο, όμως στη συνέχεια φέρεται να «έγινε χειριστικός και κακοποιητικός», ενώ «της είχε πάρει δια της βίας το διαβατήριο για να την εμποδίσει να επιστρέψει στη Βρετανία».

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Detained in Dubai» υποστηρίζει ότι η νεαρή γυναίκα δέχθηκε επίθεση και γρονθοκοπήθηκε άγρια από τον άνδρα πριν εκείνη τον τραυματίσει θανάσιμα με μαχαίρι, ενεργώντας, όπως ισχυρίζεται, για να προστατεύσει τον εαυτό της. Η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης, Ράντα Στίρλινγ υποστηρίζει ότι η Τζορτζ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινή κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία και προειδοποιεί ότι κινδυνεύει με βαριά καταδίκη, ακόμη και με θανατική ποινή, εάν απορριφθεί ο ισχυρισμός περί αυτοάμυνας.

Η μητέρα της, Τερέζα Τζορτζ, υποστήριξε ότι η κόρη της είχε αλλάξει συμπεριφορά κατά τη δεύτερη επίσκεψή της στο Ντουμπάι. Όπως ανέφερε, μία ημέρα πριν από το περιστατικό η νεαρή γυναίκα ήταν ασυνήθιστα σιωπηλή και ανήσυχη.

«Όταν μίλησα μαζί της αμέσως μετά το περιστατικό, ήταν τρομοκρατημένη. Έκλαιγε ασταμάτητα και είδα ότι το ένα της μάτι ήταν πρησμένο και είχε αρχίσει να κλείνει», δήλωσε η μητέρα της.

British influencer, 23, charged with murdering British man in Dubai and faces death by firing squad https://t.co/jlMtBfBE7b — LBC (@LBC) June 25, 2026

Η 23χρονη υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση μέσα σε αυτοκίνητο έπειτα από έξοδο σε μπαρ της πόλης και ότι η επίθεση συνεχίστηκε στο διαμέρισμα του άνδρα. Φοβούμενη για τη ζωή της, όπως ισχυρίζεται, άρπαξε ένα μαχαίρι που βρισκόταν κοντά της και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Στη συνέχεια πήρε πίσω το διαβατήριό της, αποχώρησε από το διαμέρισμα και επιχείρησε να εγκαταλείψει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ωστόσο συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία.

Η 23χρονη κρατείται σήμερα σε αστυνομικό τμήμα του Ντουμπάι. Η οικογένειά της καταγγέλλει ότι υποχρεώθηκε να γδυθεί μπροστά σε άνδρες αστυνομικούς, ότι δεν είχε άμεση πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση και ότι δυσκολευόταν να κατανοήσει τη διαδικασία λόγω της γλώσσας.

Η οργάνωση «Detained in Dubai» υποστηρίζει ότι η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο φαινόμενο νεαρών γυναικών που προσελκύονται στο Ντουμπάι με υποσχέσεις για πολυτελή ζωή, εργασία ή «ρομαντικές» σχέσεις και στη συνέχεια καταγγέλλουν εκμετάλλευση, εξαναγκασμό σε σεξουαλικές πράξεις και βιασμούς.

Παράλληλα, η οικογένεια του Γουίλιαμ Τρίμπι έχει εκφράσει τη θλίψη της για τον θάνατό του. Η αδελφή του έγραψε σε ανάρτησή της ότι είναι «συντετριμμένη», χαρακτηρίζοντάς τον όχι μόνο αδελφό αλλά και καλύτερό της φίλο.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές του Ντουμπάι, ενώ η 23χρονη επιμένει ότι ενήργησε υπό καθεστώς φόβου για τη ζωή της και ζητεί να αναγνωριστεί ότι υπήρξε θύμα βίαιης επίθεσης, σύμφωνα με την Daily Mail.