Μια τραγική υπόθεση συγκλονίζει την Καλιφόρνια, όπου δύο νεαρές φίλες έχασαν τη ζωή τους, όταν παρασύρθηκαν από ισχυρά κύματα, ενώ βρίσκονταν σε παραλία γνωστή για τα επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματά της. Τα θύματα που ταυτοποιήθηκαν ήταν 21χρονη, Harshita Nair, και η 20χρονη, Mahial Sran, και οι δύο από την πόλη Fremont της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο νεαρές βρίσκονταν στην παραλία Bonny Doon Beach, όταν παρασύρθηκαν από τα κύματα το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Οι διασώστες εκτιμούν ότι οι δύο φίλες πιθανότατα κοιμόντουσαν κοντά σε ένα άνοιγμα βράχων, γνωστό ως «keyhole», σημείο που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς τα κύματα φτάνουν ξαφνικά και αιφνιδιάζουν τους λουόμενους.

«Πιστεύουμε ότι κοιμόντουσαν ακριβώς δίπλα στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο συχνά παγιδεύει ανυποψίαστους επισκέπτες», δήλωσε ο εθελοντής αρχιπυροσβέστης της κομητείας Santa Cruz, Kyle Breton. Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε έπειτα από κλήση πολίτη στο 911 περίπου στις 5 το απόγευμα.

Στο σημείο έσπευσαν πολλές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ περίπου οκτώ διασώστες μπήκαν στα φουρτουνιασμένα νερά για να ανασύρουν τις δύο γυναίκες. Η Nair μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο με ελικόπτερο, ωστόσο υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της. Η Sran νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση για αρκετές ημέρες, όμως κατέληξε το Σάββατο.

Η Harshita Nair σπούδαζε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και αναμενόταν να αποφοιτήσει το 2027. Η Mahial Sran φοιτούσε στο San Jose State University με αντικείμενο τη Δημόσια Υγεία και επίσης επρόκειτο να ολοκληρώσει τις σπουδές της το 2027.

Οι δύο φίλες είχαν αποφοιτήσει μαζί από το Washington High School το 2023. Ο πατέρας της Nair δήλωσε συντετριμμένος και ότι ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη.

«Δεν έχω ιδέα πώς έγινε. Είμαι ακόμη σε σοκ», ανέφερε. Οι Αρχές σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή της ακτογραμμής είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των ισχυρών ρευμάτων, των απότομων κυμάτων και των λεγόμενων «rogue waves», που εμφανίζονται ξαφνικά και μπορούν να παρασύρουν ανθρώπους στη θάλασσα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Μάλιστα, η επιχείρηση διάσωσης των δύο φοιτητριών ήταν η πέμπτη που πραγματοποιήθηκε στο ίδιο τμήμα της ακτής μέσα σε μόλις έναν μήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία μόλις ημέρα μετά τον θάνατο της 5χρονης, Amada Mia Brown, από το Σαν Μπεναρντίνο, η οποία επίσης παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα κοντά στην Laguna Beach. Το μικρό κορίτσι έχασε τη ζωή του όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με το σφοδρό κύμα που έπληττε τις ακτές της Καλιφόρνιας τις τελευταίες ημέρες. Η Amada επρόκειτο να ξεκινήσει το νηπιαγωγείο τον προσεχή Αύγουστο.

Οι τοπικές αρχές έχουν εκδώσει νέα προειδοποίηση προς τους επισκέπτες των παραλιών της περιοχής, καλώντας τους να παραμένουν σε απόσταση από τη γραμμή των κυμάτων και να μην υποτιμούν τις μεταβολές της θάλασσας, ακόμα και όταν φαίνεται ήρεμη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.