Μια γνώριμη μελωδία, μια οικεία μυρωδιά ή ακόμα και ένα φως που τρεμοπαίζει ξαφνικά είναι μερικές από τις παράξενες εμπειρίες που, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, αποτελούν σημάδια ότι οι νεκροί προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Οι ερευνητές Μπιλ και Τζούντι Γκούγκενχαϊμ μελέτησαν την έννοια της «Επικοινωνίας Μετά Θάνατον» (After-Death Communication – ADC) και πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, καταγράφοντας μια σειρά από ασυνήθιστα περιστατικά που συμβαίνουν όταν κάποιος πιστεύει ότι ήρθε σε άμεση επαφή με το πνεύμα ενός αγαπημένου του προσώπου.

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, τα πιο συνηθισμένα σημάδια περιλαμβάνουν την ξαφνική εμφάνιση γνώριμων αρωμάτων, έντονα όνειρα με τον εκλιπόντα συγγενή, περίεργη συμπεριφορά ηλεκτρονικών συσκευών και αλλαγές στη συμπεριφορά των ζώων χωρίς εμφανή αιτία.

Οι Γκούγκενχαϊμ, ανεξάρτητοι ερευνητές που πραγματοποίησαν τις συνεντεύξεις τους κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990, ανέφεραν επίσης ότι πολλές από αυτές τις εμπειρίες περιλάμβαναν την εύρεση κερμάτων σε παράξενα σημεία, την αναπαραγωγή γνώριμων τραγουδιών σε συγκεκριμένες στιγμές και ακόμα και την αίσθηση σωματικής επαφής από μια φασματική παρουσία.

Όπως σημείωσαν οι ίδιοι, «εκτιμάται ότι 60 έως 120 εκατομμύρια Αμερικανοί, δηλαδή το 20% έως 40% του πληθυσμού των ΗΠΑ, έχουν βιώσει μία ή περισσότερες εμπειρίες ADC».

Πότε εμφανίζονται τα περιστατικά που συνδέονται με την επικοινωνία μετά θάνατον

Σύμφωνα με την έρευνα, τα περιστατικά αυτά εμφανίζονται συχνά σε περιόδους έντονου στρες, κατά τη διάρκεια επετείων ή σε στιγμές που το άτομο που πενθεί αναζητά στήριξη και παρηγοριά.

Ωστόσο, καθώς η επιστημονική κοινότητα δεν έχει μέχρι σήμερα αποδείξει την ύπαρξη μεταθανάτιας ζωής, αρκετοί σκεπτικιστές αλλά και άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για παραισθήσεις που σχετίζονται με το πένθος ή για απλές συμπτώσεις και όχι για πραγματική επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή.

Μάλιστα, μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020 στο επιστημονικό περιοδικό Schizophrenia Bulletin εξέτασε πολυετή ερευνητικά δεδομένα και διαπίστωσε ότι αισθητηριακές εμπειρίες που οι άνθρωποι αποδίδουν σε αποθανόντες συγγενείς εμφανίζονται στο 30% έως 60% των πενθούντων.

Οι ερευνητές περιγράφουν αυτά τα φαινόμενα ως φυσιολογικές ψυχολογικές αντιδράσεις στην απώλεια και όχι ως ένδειξη ψυχικής ασθένειας ή απόδειξη επικοινωνίας με τη μεταθανάτια ζωή. Συχνά μάλιστα χρησιμοποιούν τους όρους «παραισθήσεις πένθους» ή «αισθητηριακές εμπειρίες του αποθανόντος».

Παρότι πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αυτές τις εμπειρίες παρηγορητικές, η ευρωπαϊκή ερευνητική ομάδα που υπέγραψε τη μελέτη τόνισε ότι τα συγκεκριμένα «σημάδια» παράγονται από τον ανθρώπινο νου ως φυσικό μέρος της διαδικασίας του πένθους και δεν αποτελούν πνευματική σύνδεση.

Η εμπειρία ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στον θάνατο

Παράλληλα, άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι βίωσαν εμπειρίες κοντά στον θάνατο εξακολουθούν να περιγράφουν ταξίδια στη μεταθανάτια ζωή, αναφέροντας συχνά ότι συνάντησαν εκεί αγαπημένα τους πρόσωπα που είχαν πεθάνει.

Ένας από αυτούς είναι ο 37χρονος Λάντον Ντένις από τη Γιούτα, ο οποίος μοιράστηκε πρόσφατα τη δική του εμπειρία κοντά στον θάνατο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι συνάντησε τα πνεύματα του παππού και της ανιψιάς του, ενώ βρισκόταν μεταξύ ζωής και θανάτου, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι το 2022.

Όπως ανέφερε, αναγνώρισε τηλεπαθητικά την παρουσία του παππού του να αναδύεται μέσα από έντονα φωτεινά φώτα, ενώ είδε και ένα μοβ φως το οποίο θεώρησε αμέσως ότι αντιπροσώπευε το πνεύμα της ανιψιάς του, καθώς το αγαπημένο της χρώμα ήταν το μοβ.

Ο Ντένις δήλωσε στη Mirror: «Το ένα πράγμα που μπορώ να σας πω ότι γνωρίζω με βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο. Όσα κάνουμε έχουν σημασία. Αν σας λείπει κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, θα το ξαναδείτε».

Η ιστορία του άνδρα που επέζησε από εγχείρηση στον εγκέφαλο παρουσιάζει ομοιότητες με περισσότερες από 3.300 μαρτυρίες που συγκέντρωσαν οι Γκούγκενχαϊμ από ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι επικοινώνησαν με αγαπημένα πρόσωπα που είχαν πεθάνει.

Πριν από τον θάνατο του Μπιλ Γκούγκενχαϊμ το 2023, οι δύο ερευνητές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «σκοπός αυτών των επισκέψεων, επαφών και σημείων από εκείνους που έχουν εγκαταλείψει το φυσικό τους σώμα είναι να προσφέρουν παρηγοριά, διαβεβαίωση και ελπίδα στους γονείς, τους συζύγους, τα αδέλφια, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και τους φίλους τους».

Σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους για την έρευνα γύρω από την επικοινωνία μετά θάνατον πρόσθεσαν: «Θέλουν να γνωρίζετε ότι εξακολουθούν να ζουν και ότι θα επανενωθείτε μαζί τους όταν έρθει η στιγμή να ολοκληρώσετε τη ζωή σας στη Γη. Θέλουν να σας διαβεβαιώσουν ότι θα βρίσκονται εκεί για να σας συναντήσουν και να σας καλωσορίσουν και ίσως ακόμη να σας βοηθήσουν, όταν έρθει η δική σας μετάβαση».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσαν οι ερευνητές, τα συνηθέστερα μηνύματα που δήλωσαν ότι έλαβαν οι άνθρωποι από τα πνεύματα αγαπημένων τους προσώπων ήταν: «Είμαι καλά», «Σ’ αγαπώ», «Μην ανησυχείς για μένα» και «Αντίο».

Τα επτά πιο συνηθισμένα σημάδια που αναφέρουν οι πενθούντες

Ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα σημάδια είναι η ξαφνική εμφάνιση μιας γνώριμης μυρωδιάς που συνδέεται με τον αποθανόντα, όπως το άρωμά του, το after shave που χρησιμοποιούσε ή το αγαπημένο του φαγητό, όπως τονίζει η Daily Mail.

Μάρτυρες περιγράφουν ότι η μυρωδιά εμφανίζεται ξαφνικά χωρίς να υπάρχει κάποια εμφανής πηγή στον χώρο, διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εξαφανίζεται, αφήνοντάς τους όμως με ένα αίσθημα παρηγοριάς.

Εξίσου συχνά αναφέρονται τα έντονα όνειρα με αγαπημένα πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Οι Γκούγκενχαϊμ διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που βίωσαν τέτοια όνειρα περιέγραφαν τους συγγενείς τους ως υγιείς και χαρούμενους, ενώ συχνά ανέφεραν ότι τους αγκάλιαζαν ή τους μετέφεραν κάποιο μήνυμα για την ευτυχία και την ηρεμία τους στη μεταθανάτια ζωή.

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ξυπνούσαν νιώθοντας γαλήνη και ξεκούραση, ενώ το όνειρο παρέμενε ζωντανό στη μνήμη τους, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα όνειρα που ξεχνιούνται γρήγορα.

«Αυτά τα όνειρα είναι πολύ πιο ζωντανά, έντονα, πολύχρωμα και αληθινά από τα συνηθισμένα όνειρα. Είναι εξαιρετικά συνηθισμένα. Ονομάζονται επίσης “όνειρα επίσκεψης“», εξήγησαν οι ερευνητές.

Ένα ακόμα συχνό φαινόμενο αφορά την παράξενη συμπεριφορά ηλεκτρονικών συσκευών μετά τον θάνατο κάποιου ανθρώπου. Φώτα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή τηλέφωνα φέρεται να παρουσιάζουν ανεξήγητες δυσλειτουργίες, τη στιγμή που κάποιος σκέφτεται το συγκεκριμένο αγαπημένο πρόσωπο.

Μεταξύ των πιο συνηθισμένων παραδειγμάτων είναι οι λάμπες που τρεμοπαίζουν, ένα ραδιόφωνο που ξαφνικά παίζει ένα τραγούδι με ιδιαίτερη σημασία ή μια τηλεόραση που ανοίγει μόνη της σε μια στιγμή που φαίνεται υπερβολικά ταιριαστή για να θεωρηθεί τυχαία.

Οι Γκούγκενχαϊμ κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι τα πνεύματα αγαπημένων προσώπων επηρεάζουν φυσικά τον κόσμο των ζωντανών, προκαλώντας αντιδράσεις στα ζώα, τα οποία θεωρείται ότι είναι πιο ευαίσθητα σε αυτό που περιγράφεται ως συχνότητα του πνευματικού κόσμου.

Ορισμένες μαρτυρίες περιλαμβάνουν σκύλους που κοιτούν επίμονα ένα άδειο σημείο ή κουνάνε την ουρά τους χωρίς να υπάρχει κάποιος ορατός λόγος.

Μια ακόμη μορφή εκδήλωσης της παρουσίας ενός πνεύματος είναι η εμφάνιση κερμάτων σε σημεία όπου δεν θα έπρεπε να βρίσκονται, ιδιαίτερα μικρών νομισμάτων που εμφανίζονται ξαφνικά χωρίς εξήγηση, ακόμη και σε χώρους που έχουν καθαριστεί πρόσφατα.

Άλλα δύο σημάδια που αναφέρονται συχνά είναι η αναπαραγωγή τραγουδιών που συνδέονται με τη μνήμη του αποθανόντος ακριβώς την κατάλληλη στιγμή και η αίσθηση αγγίγματος ή φυσικής παρουσίας μέσα στον χώρο, παρότι δεν βρίσκεται κανείς εκεί.

Άνθρωποι που βίωσαν τέτοιες εμπειρίες περιέγραψαν ένα απαλό χάδι στον ώμο, ένα αίσθημα ζεστασιάς ή την έντονη αίσθηση ότι κάποιος κάθεται δίπλα τους ή στέκεται κοντά τους. Η πλειονότητα δήλωσε ότι αυτές οι εμπειρίες συνοδεύονταν από ένα ισχυρό αίσθημα αγάπης και υποστήριξης.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι οι εμπειρίες επικοινωνίας μετά θάνατον είναι τόσο διαδεδομένες, ώστε θα πρέπει να θεωρούνται ένα φυσικό και φυσιολογικό μέρος της ζωής», κατέληξαν οι Γκούγκενχαϊμ.