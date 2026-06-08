Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται υπάλληλος των McDonald’s στην Καλιφόρνια, μετά από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από συνάδελφό του, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, του πέταξε καυτό λάδι προκαλώντας του σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Ο 20χρονος Τζέικομπ Σμιθ παραμένει στη ΜΕΘ για περισσότερο από μία εβδομάδα, έχοντας υποστεί εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο πρόσωπο, τον λαιμό, το χέρι και την πλάτη. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Μαΐου σε κατάστημα McDonald’s στη Γιούμπα Σίτι της Καλιφόρνιας.

Όπως αναφέρει η New York Post, για την επίθεση κατηγορείται ο 23χρονος Τζαλάνι Μπλούετ, επίσης εργαζόμενος στο ίδιο κατάστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά το περιστατικό τράπηκε σε φυγή, ενώ αρχικά δηλώθηκε ως αγνοούμενος, πριν τελικά εντοπιστεί και συλληφθεί από τις αρχές.

McDonald's employee in ICU after coworker allegedly threw hot oil on him: 'Why would he do this to me?' https://t.co/jgkf1l3uxb pic.twitter.com/66JgfJr7FH — New York Post (@nypost) June 7, 2026

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια συνηθισμένη ημέρα στη δουλειά, μετατράπηκε σε εφιάλτη», έγραψε η μητέρα του 20χρονου, Άμπερ Σμιθ, σε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων και των καθημερινών αναγκών του γιου της όσο εκείνος δεν μπορεί να εργαστεί.

Μιλώντας στο KCRA, η μητέρα του περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης. Όπως είπε, ο Τζέικομπ Σμιθ βρισκόταν στο γραφείο του καταστήματος και ετοιμαζόταν να μετρήσει τα χρήματα, όταν αντιλήφθηκε μια κίνηση με την άκρη του ματιού του. «Γύρισε και τότε το λάδι έπεσε πάνω του», ανέφερε η Άμπερ Σμιθ.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα κίνητρα της επίθεσης. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ούτε ο ίδιος ο Τζέικομπ Σμιθ γνωρίζει τι μπορεί να οδήγησε τον συνάδελφό του σε αυτή την πράξη. «Ως μητέρα, μου ράγισε την καρδιά όταν με κοίταξε και μου είπε: “Γιατί να μου το κάνει αυτό;”», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άμπερ Σμιθ.

Ο 20χρονος, ο οποίος είναι αρραβωνιασμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, όπου λαμβάνει εξειδικευμένη φροντίδα. Όπως εξήγησε η μητέρα του, οι πόνοι που βιώνει είναι τόσο έντονοι, ώστε δεν μπορεί να λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

«Ο πόνος που περνά είναι τόσο βασανιστικός, που δεν μπορούν να του χορηγήσουν το επίπεδο παυσίπονων που χρειάζεται έξω από τη ΜΕΘ», είπε. Οι γιατροί προσπαθούν να περιορίσουν την έκταση των εγκαυμάτων, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ανάγκη για μεταμόσχευση δέρματος.

Μετά την επίθεση, ο Τζαλάνι Μπλούετ εγκατέλειψε το κατάστημα. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάτερ τον είχε δηλώσει ως αγνοούμενο, αναφέροντας ότι θεωρούνταν άτομο σε κίνδυνο λόγω ιατρικής διάγνωσης και ευαλωτοτήτων. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε, συνελήφθη και σε βάρος του απαγγέλθηκαν πολλαπλές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και σωματική επίθεση που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη. Κρατείται στη φυλακή της κομητείας Σάτερ χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση.

«Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να εκτίσει την ποινή που πρέπει για αυτό που έκανε στον γιο μου», δήλωσε η Άμπερ Σμιθ. «Δεν του εύχομαι κάτι κακό. Θέλω απλώς να καταλάβει πραγματικά τι έκανε και τον φρικτό πόνο που προκάλεσε στον γιο μου», πρόσθεσε.