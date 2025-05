Φαντασμαγορική ήταν η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη Σαουδική Αραβία, όμως πιθανότατα ο Αμερικανός πρόεδρος εντυπωσιάστηκε περισσότερο από το κινητό κατάστημα McDonald’s το οποίο είχαν προετοιμάσει οι Σαουδάραβες για εκείνον.

Η αγάπη του Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκεκριμένη αλυσίδα fast food είναι γνωστή εδώ και χρόνια, γι’ αυτό και οι Σαουδάραβες φρόντισαν να εγκαταστήσουν το συγκεκριμένο τρέιλερ αποκλειστικά για τις ανάγκες του προέδρου των ΗΠΑ και των συνεργατών του που τον συνοδεύουν στην επίσκεψή του.

🇸🇦🍔 Saudi Arabia procured a mobile McDonald’s for Trump during his state visit



As part of the red-carpet treatment, Saudi officials arranged for a fully operational mobile McDonald’s unit to accompany President Trump during his stay.



The move raised eyebrows, but insiders say… pic.twitter.com/FBMbOp6bj8