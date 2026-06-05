Η απόφαση τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων να συμπράξουν με τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να περάσουν ψήφισμα που αποτρέπει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου ήταν ένα πρώτο ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ, ο οποίος όμως δείχνει να μην το βάζει κάτω, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ούτε πτοήθηκε από προηγούμενες αντιδράσεις Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία που υποχρέωσαν τον Λευκό Οίκο να αποσύρει το «ταμείο κατά της εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης», ούτε όταν οι νομοθέτες του κόμματος απέρριψαν επίσης το αίτημά του για 1 δισ. δολάρια για την αίθουσα δεξιώσεων που σχεδιάζει στην προεδρική κατοικία.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως συντρίψει πολλούς αντιπάλους στις ρεπουμπλικανικές προκριματικές, όμως οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ανησυχούν ότι η δημοτικότητά του στη βάση του κόμματος δεν θα μεταφραστεί σε επιτυχία τον Νοέμβριο, εάν οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι στραφούν μαζικά προς τους Δημοκρατικούς. Ορισμένοι γερουσιαστές εκφράζουν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για τα χαμηλά ποσοστά του προέδρου Τραμπ μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων και προειδοποιούν ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενδέχεται να οδεύει προς πολιτική συντριβή στις εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς η δημοφιλία του Τραμπ μεταξύ των ψηφοφόρων των ρεπουμπλικανικών προκριματικών δεν μεταφράζεται σε ευρύτερη εκλογική υποστήριξη.

Σε προεκλογική εκδήλωση στην Αϊόβα πριν από λίγες εβδομάδες, ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε ότι οι εκλογές δεν αφορούν στην πραγματικότητα κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα δημόσιας πολιτικής. Ωστόσο, οι ψηφοφόροι διαφωνούν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί έχουν απογοητευτεί από πολλές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τραμπ προέβαλε πολιτικές όπως ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης χρημάτων για συνταγογραφούμενα φάρμακα ως απόδειξη ότι η κυβέρνησή του αποδίδει έργο. Και υπερασπιζόμενος τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε επίσης: «Δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές».

Ανεξάρτητοι ψηφοφόροι, συμπεριλαμβανομένων όσων υποστήριξαν τον Τραμπ στις εκλογές του 2024, ανησυχούν κυρίως για «το πορτοφόλι τους, τους μισθούς τους, τον πληθωρισμό, και πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι αυτά δεν αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες των Ρεπουμπλικάνων αυτή τη στιγμή».

President Donald Trump waves to reporters as he walks on the South Lawn upon his arrival to the White House, Friday, May 8, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Ποσοστό-ρεκόρ 61% των Αμερικανών δήλωσε ότι αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με δημοσκόπηση Economist/YouGov που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες λένε ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενο πρόβλημα στις αγροτικές πολιτείες, οι οποίες έχουν πληγεί σοβαρά από την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων και των λιπασμάτων μετά την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να κερδίσουν περίπου 10 επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκλογές του Νοεμβρίου, εφόσον οι εκλογικές περιφέρειες λειτουργήσουν όπως είχε προβλεφθεί. Το ερώτημα είναι αν αυτό αρκεί για να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στη Βουλή, όπου οι Δημοκρατικοί χρειάζονται μόνο λίγες επιπλέον έδρες για να αποκτήσουν τον έλεγχο.

Οι πολιτικές τάσεις και τα ιστορικά δεδομένα ευνοούν τους Δημοκρατικούς. Τα ποσοστά αποδοχής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι αρνητικά και το κόμμα του εκάστοτε προέδρου έχει χάσει έδρες στη Βουλή σε κάθε ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Η φετινή εκλογική περίοδος είναι ήδη ασυνήθιστη. Συνήθως οι εκλογικές περιφέρειες ανασχεδιάζονται μόνο μετά από απογραφή, στην αρχή κάθε δεκαετίας. Ωστόσο, ο Τραμπ προέτρεψε τους Ρεπουμπλικάνους το περασμένο καλοκαίρι να αναδιαμορφώσουν τις περιφέρειες προς όφελός τους, ώστε να περιορίσουν τις απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Έκτοτε, οι Ρεπουμπλικάνοι εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν έως και 16 επιπλέον έδρες από νέους εκλογικούς χάρτες που εγκρίθηκαν σε οκτώ πολιτείες: Τέξας, Μιζούρι, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Φλόριντα, Τενεσί, Λουιζιάνα και Αλαμπάμα. Οι Δημοκρατικοί, των οποίων η αντεπίθεση συνάντησε αρκετές δυσκολίες, θεωρούν ότι μπορούν να κερδίσουν έως και έξι επιπλέον έδρες από νέες περιφέρειες στην Καλιφόρνια και τη Γιούτα. Σχεδόν 145 εκατομμύρια άνθρωποι -περίπου δύο στους πέντε κατοίκους των ΗΠΑ- ζουν σε πολιτείες με νέες εκλογικές περιφέρειες για αυτές τις εκλογές.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κάνσας και οι Δημοκρατικοί στο Ιλινόις απέρριψαν πιέσεις των κομμάτων τους για νέο επανασχεδιασμό. Στην Ιντιάνα και τη Νότια Καρολίνα, όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικάνοι, καθώς και στο Μέριλαντ, όπου κυριαρχούν οι Δημοκρατικοί, νέα σχέδια εκλογικών περιφερειών εγκρίθηκαν από τη Βουλή των πολιτειών αλλά τελικά απορρίφθηκαν από τις Γερουσίες τους. Το εσωτερικό αμερικανικό πολιτικό σύστημα είναι πολύπλοκο ακόμη και για τους μυημένους. Το βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ έχει ακόμη πειθώ και δυναμική να ανατρέψει καταστάσεις. Και ο πολιτικός χρόνος μέχρι τον Νοέμβριο είναι πολύ μεγάλος.