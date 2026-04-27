Έντονες αντιδράσεις και χιλιάδες σχόλια προκάλεσε στα social media η εμφάνιση της Τζένιφερ Ράουσετ στο πολυσυζητημένο δείπνο στον Λευκό Οίκο, το βράδυ του Σαββάτου (25/04).

Η σύζυγος του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ εμφανίστηκε φορώντας ένα σομόν φόρεμα, το οποίο –σύμφωνα με χρήστες του διαδικτύου– φέρεται να προέρχεται από την πλατφόρμα Temu.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν μια νεαρή content creator, η Ella Devi, δημοσίευσε ανάρτηση στο X, υποστηρίζοντας ότι το φόρεμα της Τζένιφερ Ράουσετ είναι διαθέσιμο στο Temu.

«Η σύζυγος του Πιτ Χέγκσεθ φόρεσε φόρεμα από το Temu στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (δεν κάνω πλάκα)», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες για σύγκριση.

pete hegeseth's wife wore a dress from temu to the white house correspondents dinner (i'm not joking) pic.twitter.com/oCDM2v8rvQ — ella devi (@ellad3vi) April 27, 2026

Η δημοσίευση έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, πυροδοτώντας κύμα αντιδράσεων και σχολίων. Πολλοί χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν αρνητικά την επιλογή, συνδέοντάς την με τη ρητορική «America First» που έχει εκφράσει κατά καιρούς ο σύζυγός της.

«Αν είσαι παντρεμένη με τον America First άνθρωπο, θα έπρεπε να φοράς Αμερικανούς σχεδιαστές και όχι εισαγόμενα από την Κίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά μία χρήστης.

Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν την επιλογή της, τονίζοντας ότι η μόδα δεν θα πρέπει να περιορίζεται από πολιτικές τοποθετήσεις.