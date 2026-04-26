Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναχωρεί από το Ομάν με προορισμό το Πακιστάν, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον ηγέτη της χώρας, Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές συζήτησαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, με τον Ιρανό υπουργό να προτείνει τη δημιουργία ενός περιφερειακού πλαισίου ασφαλείας χωρίς ξένη παρέμβαση.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας βρίσκεται ήδη σε περιοδεία στην περιοχή, καθώς στο Πακιστάν είχε χθες επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές», ενώ στη συνέχεια αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση του ταξιδιού Αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν δικαιολογούν ένα τόσο εκτεταμένο και δαπανηρό ταξίδι.

«Το Ιράν πρόσφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.