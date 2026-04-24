Μια νέα επιστημονική έρευνα φέρνει στο φως εντυπωσιακά στοιχεία για γιγαντιαία «κρακενόμορφα» χταπόδια που κυριαρχούσαν στους αρχαίους ωκεανούς, φτάνοντας σε μήκος έως και 19 μέτρα. Τα πλάσματα αυτά φαίνεται ότι κυνηγούσαν στις θάλασσες της Ύστερης Κρητιδικής περιόδου, πριν από 72 έως 100 εκατομμύρια χρόνια, ανταγωνιζόμενα ακόμη και κορυφαίους θαλάσσιους θηρευτές, όπως οι μοσάσαυροι.

Παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα είδη εξελίχθηκαν χωρίς προστατευτικό κέλυφος και διέθεταν μαλακό σώμα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αυτό πιθανόν τους προσέφερε εξαιρετική κινητικότητα, ανεπτυγμένη όραση και υψηλό επίπεδο νοημοσύνης, καθιστώντας τα ιδιαίτερα αποτελεσματικούς κυνηγούς.

Η ανακάλυψη προέκυψε όταν ερευνητική ομάδα επανεξέτασε 15 μεγάλα απολιθωμένα σαγόνια συγγενικών ειδών αρχαίων χταποδιών και εντόπισε δύο νέα είδη, εκ των οποίων το ένα έφτανε σε εντυπωσιακά μεγέθη. Το είδος αυτό, με την ονομασία Ναναϊμοτεούθις χαγκάρτι, παρουσίαζε έντονη φθορά στα σαγόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν ενεργός σαρκοφάγος, ο οποίος συνέθλιβε σκληρά κελύφη και οστά με ισχυρά δαγκώματα.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσε τα μακριά και εύκαμπτα πλοκάμια του για να συλλαμβάνει μεγάλα θηράματα, τα οποία στη συνέχεια διαμέλιζε με το ισχυρό ράμφος του, μια συμπεριφορά που έχει συνδεθεί με ανεπτυγμένη νοημοσύνη. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Χοκάιντο στο επιστημονικό περιοδικό «Science», η εκτεταμένη φθορά των σαγονιών υποδηλώνει δυναμική σύνθλιψη σκληρών σκελετών.

Με εκτιμώμενο συνολικό μήκος έως και 19 μέτρα, τα χταπόδια αυτά ενδέχεται να αποτελούν τα μεγαλύτερα ασπόνδυλα που έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα, ανταγωνιζόμενα σε μέγεθος τα γιγαντιαία θαλάσσια ερπετά της ίδιας εποχής, σύμφωνα με την Daily Mail. Για λόγους σύγκρισης, το μέσο ανθρώπινο ύψος είναι περίπου 1,7 μέτρα, ενώ ένας ελέφαντας φτάνει περίπου τα 3 μέτρα. Το αρχαίο αυτό χταπόδι ξεπερνούσε ακόμη και το μήκος ενός λεωφορείου του Λονδίνου, το οποίο φτάνει περίπου τα 11 μέτρα, ενώ πλησίαζε σε μέγεθος μια φάλαινα φυσητήρα, χωρίς όμως να ξεπερνά τη γαλάζια φάλαινα που μπορεί να φτάσει τα 27 μέτρα.

Το δεύτερο νέο είδος, με την ονομασία Ναναϊμοτεούθις ζελέτζκι, ήταν επίσης θηρευτής, αλλά μικρότερων διαστάσεων, φτάνοντας έως και τα 8 μέτρα σε μήκος. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα δύο αυτά είδη δεν αποτελούσαν απλώς θηράματα, αλλά διαδραμάτιζαν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καταλαμβάνοντας θέσεις που μέχρι σήμερα αποδίδονταν κυρίως σε μεγάλα σπονδυλωτά, όπως οι καρχαρίες.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι στα μεγαλύτερα άτομα τα σαγόνια παρουσίαζαν σημαντική φθορά, με αιχμηρά χαρακτηριστικά των νεαρών οργανισμών να γίνονται πιο αμβλεία με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, οι μακρές γρατζουνιές που εντοπίστηκαν σε ευρείες επιφάνειες των σαγονιών δείχνουν ότι ολόκληρη η δομή χρησιμοποιούνταν ενεργά για τον διαμελισμό της λείας. Η φθορά αυτή δεν ήταν συμμετρική, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα χταπόδια είχαν προτίμηση σε συγκεκριμένη πλευρά κατά τη μάσηση, στοιχείο που συνδέεται με ανεπτυγμένο εγκέφαλο και γνωστικές ικανότητες.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι, πολύ μετά την κυριαρχία των σπονδυλωτών κορυφαίων θηρευτών, τα χταπόδια εξελίχθηκαν σε οργανισμούς ικανούς να τους ανταγωνιστούν αποτελεσματικά, όπως αποδεικνύεται από τα νέα ευρήματα.

Παράλληλα, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα μοτίβα που δημιουργούν τα χταπόδια στο δέρμα τους κατά τη διάρκεια του ύπνου ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι βιώνουν μια κατάσταση παρόμοια με το όνειρο. Όπως και οι άνθρωποι, τα χταπόδια περνούν από δύο στάδια ύπνου: ένα ήσυχο στάδιο και ένα ενεργό στάδιο που θυμίζει τον ύπνο REM των θηλαστικών. Κατά την εγρήγορση, δημιουργούν διάφορα μοτίβα στο δέρμα τους για καμουφλάζ, κοινωνική επικοινωνία ή αποτροπή θηρευτών, ενώ παρατηρήθηκε ότι τα ίδια μοτίβα εμφανίζονται και κατά τη διάρκεια του ενεργού ύπνου.

Άλλα αρχαία αρπακτικά παρόμοια με χταπόδια περιλαμβάνουν τον αρχαιότερο γνωστό πρόγονο του βαμπιροκαλάμαρου, ο οποίος διέθετε ιδιαίτερα μακριές βεντούζες και νηματοειδείς προεκτάσεις στα πλοκάμια του για τη σύλληψη θηραμάτων. Σε αντίθεση με το σύγχρονο βαμπιροκαλάμαρο, το οποίο τρέφεται με οργανική ύλη και δεν είναι προσαρμοσμένο σε ενεργό κυνήγι, το αρχαίο αυτό είδος φαίνεται πως ήταν ενεργός θηρευτής.

Μάλιστα, ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Σορβόννης στη Γαλλία χρησιμοποίησε τρισδιάστατη απεικόνιση σε απολιθωμένο δείγμα ηλικίας 164 εκατομμυρίων ετών και εντόπισε μυώδεις βεντούζες στις άκρες δύο εξειδικευμένων ραχιαίων πλοκαμιών, επιβεβαιώνοντας την κυνηγετική του φύση.