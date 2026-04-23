Ένα πρωτοφανές περιστατικό ιατρικού λάθους έχει προκαλέσει σοκ στη Φλόριντα, καθώς ένα ζευγάρι που απέκτησε παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης ανακάλυψε ότι το βρέφος δεν είναι βιολογικά δικό του. Παρά την αποκάλυψη, οι δύο γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν να μεγαλώνουν το παιδί ως δικό τους, την ώρα που η υπόθεση εξελίσσεται δικαστικά και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις πρακτικές της κλινικής γονιμότητας.

Η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς υποδέχτηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, μετά από θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκαν στην κλινική Fertility Clinic of Orlando. Το παιδί, το οποίο ονόμασαν Σία, έφερε χαρά στη ζωή τους, ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά μετά τον τοκετό, όταν γενετικός έλεγχος επιβεβαίωσε ότι δεν είναι οι βιολογικοί της γονείς.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, το ζευγάρι κατέθεσε αγωγή τον Ιανουάριο κατά της κλινικής και του γιατρού γονιμότητας, Μίλτον ΜακΝίκολ, κατηγορώντας τους για αμέλεια. Στην αγωγή τους ζητούν, μεταξύ άλλων, από τον γιατρό και το κέντρο εξωσωματικής να συμβάλουν στον εντοπισμό των «γενετικών γονέων» της Σία, καθώς και να δώσουν απαντήσεις για τα δικά τους έμβρυα που αγνοούνται.

Τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων που παραδόθηκαν στο ζευγάρι την Τρίτη αποκάλυψαν ότι οι φυσικοί γονείς της Σία είναι ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο αναφέρεται ως Patient 004. Αν και αρχικά η Σκορ και ο Μιλς είχαν δηλώσει ότι ένιωθαν «ηθική υποχρέωση» να εντοπίσουν τους βιολογικούς γονείς, πλέον εκφράζουν την επιθυμία να συνεχίσουν να μεγαλώνουν το παιδί.

Σε δήλωσή τους μέσω του δικηγόρου τους στην Daily Mail ανέφεραν: «Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που μας παραδόθηκαν χθες επιβεβαιώνουν ότι οι γενετικοί γονείς του μωρού μας έχουν εντοπιστεί. Αυτό κλείνει ένα κεφάλαιο στο οδυνηρό μας ταξίδι, αλλά δημιουργεί νέα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Επιπλέον, τα ερωτήματα σχετικά με την τύχη των δικών μας εμβρύων παραμένουν αναπάντητα και είναι ακόμα λιγότερο πιθανό να απαντηθούν».

Τόνισαν επίσης: «Μόνο ένα πράγμα είναι απολύτως βέβαιο σήμερα, όπως ήταν και την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη μας: θα την αγαπάμε και θα είμαστε για πάντα οι γονείς αυτού του παιδιού».

Το ζευγάρι δηλώνει ότι σέβεται την ιδιωτικότητα των βιολογικών γονέων, οι οποίοι δεν έχουν κατονομαστεί δημόσια. Παραμένει άγνωστο αν θα τους επιτραπεί να διατηρήσουν την επιμέλεια της Σία, παρότι, όπως αναφέρεται στην αγωγή, έχουν αναπτύξει έναν «εξαιρετικά ισχυρό συναισθηματικό δεσμό» μαζί της. Σε προηγούμενη δήλωσή τους είχαν αναφέρει: «Αγαπάμε το μικρό μας κορίτσι και, αν είναι δυνατόν, ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να το μεγαλώνουμε εμείς, με τη βεβαιότητα ότι δεν θα μας το πάρουν».

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στη σελίδα της Σκορ στο Facebook παρουσιάζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη τριμελή οικογένεια, με το ζευγάρι και τη Σία να χαμογελούν και να απολαμβάνουν στιγμές. Σε ανάρτησή της, η νέα μητέρα περιέγραψε την κατάσταση ως «αδύνατη και βαθιά απογοητευτική», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν αισθάνονται θυμό: «Αυτό που νιώθουμε τώρα δεν είναι θυμός, αλλά ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη και χαρά για το υγιές, όμορφο κοριτσάκι μας. Ευγνωμοσύνη που μπορούμε να το κρατάμε, να το φιλάμε και να το αγαπάμε. Είναι το φως της ζωής μας και το ένα όμορφο πράγμα που προέκυψε από όλα αυτά».

Παράλληλα, το ζευγάρι δηλώνει συγκλονισμένο από τη στήριξη που έχει λάβει, ενώ συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για τα δικά του έμβρυα: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν ακόμα ή αν μπορεί να έχουμε βιολογικά παιδιά κάπου στον κόσμο».

Σύμφωνα με την αγωγή, η Σκορ υποβλήθηκε σε λήψη ωαρίων πριν από έξι χρόνια, τα οποία γονιμοποιήθηκαν με σπέρμα του Μιλς μέσω εξωσωματικής. Τα έμβρυα καταψύχθηκαν, ενώ ακολούθησαν δύο προσπάθειες εμφύτευσης το 2025: η πρώτη τον Φεβρουάριο απέτυχε, ενώ η δεύτερη στις 7 Απριλίου οδήγησε στη γέννηση της Σία. Όπως αναφέρεται, τα έμβρυα αποθηκεύονται σε επισημασμένα καλαμάκια, τοποθετούνται σε τρυβλίο Petri για επανυδάτωση και κατόπιν σε επωαστήρα για παρακολούθηση πριν εμφυτευθούν.

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς μια άλλη ασθενής που υποβλήθηκε σε εμφύτευση την ίδια ημέρα επικοινώνησε με το ζευγάρι, αφού είδε δημοσιεύματα για το λάθος. Η γυναίκα, της οποίας το επώνυμο μοιάζει με εκείνο των Μιλς, ανέφερε ότι και εκείνη απέκτησε παιδί τον Δεκέμβριο. Οι οικογένειες αντάλλαξαν φωτογραφίες, με την αγωγή να σημειώνει ομοιότητες στην εμφάνιση των παιδιών. Ωστόσο, ο δικηγόρος, Τζακ Σκαρόλα, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είναι η Patient 004 και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι το παιδί της είναι βιολογικά συνδεδεμένο με τους εντολείς του.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι παραμένουν «σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την τύχη των αγνοούμενων εμβρύων της Τίφανι και του Στίβεν», ενώ πρόσθεσε ότι εκκρεμεί και η ασφαλής μεταφορά και επιβεβαίωση ταυτότητας του ενός εναπομείναντος εμβρύου που αποδίδεται στο ζευγάρι. Η συνήγορος, Μάρα Χάτφιλντ, ανέφερε σε ακρόαση στις 18 Φεβρουαρίου ότι το μπέρδεμα πιθανότατα συνέβη πριν από έξι χρόνια κατά τη διαδικασία γονιμοποίησης ή εναλλακτικά τον Απρίλιο του 2025 κατά την εμφύτευση.