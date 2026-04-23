Μια σοβαρή υπόθεση διεθνούς γονικής απαγωγής βρίσκεται υπό διερεύνηση στις ΗΠΑ, με πρωταγωνιστές μια τρανς γυναίκα και τη σύντροφό της, οι οποίες συνελήφθησαν για την αρπαγή 10χρονου παιδιού και τη μεταφορά του εκτός χώρας.

Σύμφωνα με το US Attorney’s Office, η 42χρονη Rose Inessa-Ethington και η 32χρονη σύντροφός της, Blue Inessa-Ethington, φέρονται να πήραν το παιδί με το πρόσχημα μιας εκδρομής για κάμπινγκ στον Καναδά.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι η οικογένεια πέρασε τα σύνορα προς τον Καναδά, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ξενοδοχείο όπου υποτίθεται ότι θα διέμενε. Από εκεί και πέρα, η επικοινωνία με τη μητέρα του παιδιού διακόπηκε σχεδόν πλήρως, με εξαίρεση μία σύντομη τηλεφωνική κλήση στις 28 Μαρτίου.

Την επόμενη ημέρα, η ομάδα, στην οποία βρισκόταν και το 3χρονο παιδί της Blue, ταξίδεψε αεροπορικώς από το Βανκούβερ προς την πόλη του Μεξικού και στη συνέχεια μετέβη στην Αβάνα της Κούβας, όπου παρέμεινε μέχρι την επιστροφή της στις ΗΠΑ, έπειτα από απέλαση τη Δευτέρα.

Το παιδί επρόκειτο να επιστραφεί στη μητέρα του στις 3 Απριλίου, σύμφωνα με τις Αρχές. Εντωμεταξύ, δικαστήριο στην πολιτεία της Utah αποφάσισε στις 13 Απριλίου να δοθεί η αποκλειστική επιμέλεια στη βιολογική μητέρα, καθώς μέχρι τότε υπήρχε καθεστώς συνεπιμέλειας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το παιδί φέρεται να δήλωσε ότι αυτοπροσδιορίζεται ως κορίτσι, κάτι που, σύμφωνα με συγγενείς, προκάλεσε ανησυχία και αποδόθηκε από τους ίδιους σε επιρροή της μητέρας. Οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό αυτό.

Η Rose φέρεται να μεγάλωνε το παιδί ως «gender open», δηλαδή χωρίς αυστηρούς περιορισμούς ως προς την ταυτότητα φύλου, σύμφωνα με παλαιότερη καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης που σχετιζόταν με δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν κατά την επιστροφή τους στις ΗΠΑ και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στο Richmond της Virginia. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεθνή γονική απαγωγή σε ομοσπονδιακό επίπεδο και αναμένεται να μεταφερθούν στη Γιούτα για τη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από τις συνθήκες μετακίνησης του παιδιού και τις αποφάσεις επιμέλειας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.