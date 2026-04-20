Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, όπως μετέδωσε το NHK.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:53 τοπική ώρα στον Ειρηνικό.

Λίγη ώρα αργότερα, τσουνάμι 80 εκατοστών έπληξε λιμάνι της βόρειας Ιαπωνίας μετά τον σφοδρό σεισμό, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το τσουνάμι καταγράφηκε στο λιμάνι του Κουζί, στην επαρχία Ιγουάτε, δύο λεπτά μετά το πρώτο κύμα ύψους 70 εκατοστών και 41 λεπτά μετά την δόνηση, σύμφωνα με την Υπηρεσία.

Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή, που συγκλόνισε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία που προειδοποιεί ότι πρέπει να αναμένονται καταστροφές.

«Εκκενώστε αμέσως τις παράκτιες περιοχές και κινηθείτε προς ασφαλέστερες περιοχές, όπως υψώματα ή ασφαλή κτίρια. Τα κύματα του τσουνάμι μπορεί να πλήξουν επανειλημμένα. Μην εγκαταλείπετε τις ασφαλείς περιοχές μέχρι την άρση του συναγερμού», μετέδωσε το ραδιοτηλεοπιτκό δίκτυο NHK διακόπτοντας τη ροή του προγράμματος.

Η Ιαπωνία παραμένει τραυματισμένη από τον σεισμό μεγέθους 9 βαθμών της 11ης Μαρτίου 2011 που συνοδεύτηκε από τσουνάμι και προκάλεσε τον θάνατο ή την εξαφάνιση 18.500 ανθρώπων.

Εκείνος ο σεισμός που έπληξε τις ιαπωνικές ακτές στον Ειρηνικό προήλθε από το ρήγμα Νανκάι, μήκους 800 χιλιομέτρων στην ζώνη όπου η ωκεανική πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα επί της οποίας βρίσκεται η Ιαπωνία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας σεισμός στο ρήγμα του Νανκάι, που θα συνοδεύεται από τσουνάμι, μπορεί να σκοτώσει έως 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσει καταστροφές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ένωση τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, στην δυτική πλευρά της «ζώνης του πυρός» στον Ειρηνικό και είναι μεταξύ των χωρών με την μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων σημειώνονται περί τις 1.500 σεισμικές δονήσεις ετησίως. Οι περισσότερες είναι μικρές, αν και οι ζημιές ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία και το εστιακό βάθος.