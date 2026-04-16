Οι επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να «μετρήσουν» την αδιανόητη δύναμη που κρύβει η Cygnus X-1, μία από τις πιο διάσημες μαύρες τρύπες του γαλαξία μας. Τα αποτελέσματα της έρευνας, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Curtin, προκαλούν δέος: οι πίδακες (jets) που εκτοξεύει η μαύρη τρύπα ταξιδεύουν με 150.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο — δηλαδή με τη μισή ταχύτητα του φωτός.

Ο «χορός» των πιδάκων και η ισχύς 10.000 ήλιων

Για δεκαετίες, η μέτρηση της ταχύτητας και της ενέργειας αυτών των κοσμικών φαινομένων ήταν μια δυσεπίλυτη εξίσωση. Χρησιμοποιώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο ραδιοτηλεσκοπίων, οι αστρονόμοι παρατήρησαν τη Cygnus X-1, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 7.200 ετών φωτός.



Η πρωτοποριακή τεχνική των «χορευτικών πιδάκων» επέτρεψε στους ερευνητές να δουν πώς οι πίδακες της μαύρης τρύπας κάμπτονται από τους ισχυρούς ανέμους ενός γειτονικού γιγάντιου άστρου. Η ισχύς που απελευθερώνεται κατά τη διαδικασία αυτή ισοδυναμεί με την ενέργεια 10.000 ήλιων που καίγονται ταυτόχρονα.

Επιβεβαιώνοντας τον «κανόνα του 10%»

Η ανακάλυψη αυτή δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό νούμερο, αλλά ένα θεμελιώδες εργαλείο για την αστροφυσική. Μέχρι σήμερα, τα υπολογιστικά μοντέλα για την ανάπτυξη του σύμπαντος βασίζονταν σε μια υπόθεση: ότι το 10% της ενέργειας που απορροφά μια μαύρη τρύπα επιστρέφει στο διάστημα μέσω των πιδάκων της.



«Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέτρηση ως σημείο αναφοράς για κάθε μαύρη τρύπα, είτε έχει μάζα 10 ήλιων είτε 10 εκατομμυρίων», δήλωσε ο καθηγητής James Miller-Jones. Τα δεδομένα επιβεβαίωσαν ότι ο «κανόνας του 10%» είναι εξαιρετικά ακριβής.

Οι αρχιτέκτονες του σύμπαντος

Οι μαύρες τρύπες και οι πίδακες τους λειτουργούν ως οι «ρυθμιστές» των γαλαξιών. Αντλώντας ενέργεια στα αέρια που βρίσκονται ανάμεσα στα άστρα, εμποδίζουν τον σχηματισμό νέων άστρων με υπερβολικά γρήγορο ρυθμό, ελέγχοντας έτσι τη γαλαξιακή εξέλιξη.



Με το τηλεσκόπιο Square Kilometer Array (SKA) που κατασκευάζεται στην Αυστραλία, οι επιστήμονες θα μπορούν σύντομα να παρατηρήσουν εκατομμύρια τέτοιους πίδακες, έχοντας πλέον στα χέρια τους τον «τέλειο χάρακα» για να τους μετρήσουν, σύμφωνα με άρθρο του ιστότοπου InterestingEngineering.com