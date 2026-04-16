Δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες για τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Τα ζητήματα που άπτονται του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης περιλαμβάνονται στα υπό συζήτηση θέματα, πρόσθεσε.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει κάποια πρόοδο στην πορεία προς ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν, αλλά υπάρχει μεγάλη διάσταση θέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές και ως προς το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η επίσκεψη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, αρχιστράτηγου Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη χθες συνέβαλε στη μείωση των διαφορών σε ορισμένα θέματα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για παράταση της εκεχειρίας και την επανάληψη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος, ωστόσο βασικές διαφωνίες παραμένουν σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα.

«Η τύχη του σε υψηλό επίπεδο εμπλουτισμένου ουρανίου και η διάρκεια των πυρηνικών περιορισμών για το Ιράν περιλαμβάνονται στα περισσότερο διαφιλονικούμενα θέματα για τα οποία δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση», είπε.