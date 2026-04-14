Επίθεση σε πλοίο σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν, καθώς ένα φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου επλήγη από δύο άγνωστα βλήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με το Sky News, στο πλοίο ξέσπασε πυρκαγιά μετά το πλήγμα, ενώ στην επιχείρηση παροχής βοήθειας συμμετείχε πλοίο του Πακιστανικού Ναυτικού. Η κατάσταση στο πλοίο αντιμετωπίστηκε με τη συνδρομή των αρμόδιων δυνάμεων, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν τραυματισμούς.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 112 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ρας Αλ Χαντ στο Ομάν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ από την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς εξελίσσεται η έρευνα και προκύπτουν νέα στοιχεία.