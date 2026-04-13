Από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, ο λόγος του Ντόναλντ Τραμπ εξελίχθηκε σε αυτόνομο πολιτικό εργαλείο ισχύος.

Γράφει ο Γιώργος Γάκης

Οι δημόσιες δηλώσεις, οι ομιλίες και οι αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα συγκροτούν ένα επαναλαμβανόμενο λεξιλόγιο απειλής και αποκαλυπτικής βεβαιότητας, το οποίο υπερβαίνει τη συνήθη διπλωματική αντιπαράθεση.

Ο πόλεμος δεν περιγράφεται απλώς, προαναγγέλλεται, δικαιολογείται και κανονικοποιείται μέσα από λέξεις.

Λεξιλόγιο αφανισμού και απόλυτης καταστροφής

Στην καρδιά της ρητορικής Τραμπ βρίσκονται εκφράσεις που παραπέμπουν σε ολική καταστροφή κράτους και κοινωνίας. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα ξεσπάσματα, αλλά για συστηματική επανάληψη. Χαρακτηριστικές φράσεις και αριθμός χρήσεων:

“a whole civilization will die”: «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» 3 φορές

“back to the Stone Ages / Stone Ages”: «πίσω στη Λίθινη Εποχή» / «Λίθινη Εποχή» 6 φορές

“blow up the entire country / blowing up the whole country”: «θα ανατινάξουμε ολόκληρη τη χώρα» 7 φορές

“obliterate”: «εξαφανίζω ολοκληρωτικά» 5 φορές

“annihilate”: «εξοντώνω πλήρως» 5 φορές

“finish it off / finish the war”: «του δίνουμε τη χαριστική βολή / τελειώνουμε τον πόλεμο» 8 φορές

Στοχοποίηση ολόκληρης της χώρας – όχι μόνο του καθεστώτος

Η ρητορική Τραμπ ξεφεύγει από την έννοια της αλλαγής καθεστώτος και αγγίζει τη συνολική κρατική υπόσταση του Ιράν. Εκφράσεις που ενισχύουν αυτή τη μετατόπιση:

“the entire country”: «ολόκληρη η χώρα» 9 φορές

“never to be brought back again”: «χωρίς ποτέ να μπορέσει να επανέλθει» 2 φορές

“it will take 100 years to rebuild”: «θα χρειαστούν 100 χρόνια για να ξαναχτιστεί» 3 φορές

Η επανάληψη δείχνει σαφή μετακίνηση από στρατιωτική απειλή σε απειλή ιστορικής ασυνέχειας

Υβριστική γλώσσα

Παράλληλα με την υλική καταστροφή, η ρητορική στοχεύει και στην ηθική απαξίωση του αντιπάλου. Ενδεικτικές εκφράσεις και πλήθος χρήσεων:

“crazy bastards”: «τρελά καθάρματα / τρελοί κάφροι» 4 φορές

“evil people”: «κακοί άνθρωποι» τουλάχιστον 5 φορές

“evil regime”: «κακό / σατανικό καθεστώς» πάνω από 5 φορές

“you’ll be living in Hell / living in Hell”: «θα ζείτε / ζώντας στην Κόλαση» 5 φορές

Η γλώσσα αυτή λειτουργεί απανθρωποποιητικά, διευκολύνοντας την ηθική αποδοχή της βίας.

Η αντίφαση της “ήδη κερδισμένης” νίκης

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι η συνεχής δήλωση νίκης, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Ρητορική νίκης – συχνότητα:

“we’ve already won”: «έχουμε ήδη νικήσει» πάνω από 30 φορές

“this war is basically over”: «ο πόλεμος αυτός στην ουσία έχει τελειώσει» τουλάχιστον 10 φορές

“very close to total victory”: «πολύ κοντά στην πλήρη νίκη» 12 φορές

“only just begun”«μόλις ξεκινήσαμε» 6 φορές

Η αντίφαση αυτή δεν είναι αμηχανία· είναι πολιτικό εργαλείο διαρκούς κινητοποίησης.

Θρησκευτική και αποκαλυπτική διάσταση

Σε κρίσιμες στιγμές, ο πόλεμος προσλαμβάνει σχεδόν μεταφυσικό χαρακτήρα. Φράσεις με θρησκευτικό ή αποκαλυπτικό φορτίο: