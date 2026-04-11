Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σήμερα ότι συζήτησε τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν, αλλά και την κατάσταση στην Ουκρανία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αρχικά συζητήσαμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καλώντας όλες τις πλευρές να σεβαστούν την εκεχειρία και να διασφαλίσουν ότι αυτή εφαρμόζεται και στον Λίβανο και σε όλες τις πλευρές να σεβαστούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Επίσης, δώσαμε έμφαση στη σημασία επίτευξης μιας ισχυρής και διαρκούς διπλωματικής λύσης», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Εξάλλου ο γάλλος πρόεδρος είχε επαφή και με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως έγραψε στο X: «Μόλις συνομιλήσαμε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη Μέση Ανατολή. Επανέλαβα την υποστήριξή μου στην εκεχειρία, η οποία πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή και να επεκταθεί αμέσως στο Λίβανο. Συζητήσαμε την ανάγκη αποκατάστασης πλήρως ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ το συντομότερο δυνατόν. Ενόσω συζητήσεις μόλις ξεκίνησαν στο Ισλαμαμπάντ, συμφωνήσαμε να παραμείνουμε σε στενή επαφή για να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην επίτευξη συμφωνίας που θα εξασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή».