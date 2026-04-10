Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υπόθεση της δολοφονίας της 23χρονης Ουκρανής Ίρινα Ζαρούτσκα σε συρμό του τρένου στη Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, μετά και την απόφαση δικαστηρίου να κρίνει τον κατηγορούμενο προσωρινά μη ικανό να δικαστεί λόγω ψυχικής κατάστασης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025 σε συρμό του αστικού σιδηροδρόμου στη Σάρλοτ των ΗΠΑ, όταν η 23χρονη πρόσφυγας από την Ουκρανία, δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι μέσα στο βαγόνι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης, ΝτεΚάρλος Μπράουν Τζ, βρισκόταν ήδη μέσα στον συρμό όταν επιτέθηκε στην 23χρονη, με την επίθεση να καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας και να προκαλεί έντονο σοκ στην κοινή γνώμη.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη άμεσα και σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει και ομοσπονδιακή δίωξη για ανθρωποκτονία σε μέσο μαζικής μεταφοράς, αδίκημα για το οποίο οι εισαγγελείς ζητούν ακόμη και την επιβολή της θανατικής ποινής, εφόσον κριθεί ένοχος.

Στη συνέχεια της διαδικασίας, δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε τον κατηγορούμενο προσωρινά μη ικανό να δικαστεί, επικαλούμενο ψυχική κατάσταση και ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης.

Η συγκεκριμένη απόφαση σημαίνει ότι η ποινική διαδικασία δεν προχωρά κανονικά προς δίκη, μέχρι να υπάρξει νέα ιατρική και δικαστική εκτίμηση για το αν μπορεί να αντιληφθεί τη διαδικασία και να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη δικογραφία, ο 35χρονος έχει διαγνωστεί εδώ και χρόνια με σοβαρή ψυχική νόσο, μεταξύ των οποίων και σχιζοφρένεια. Μάλιστα, όπως προκύπτει, στο παρελθόν είχε απευθυνθεί επανειλημμένα σε νοσοκομεία και Αρχές, υποστηρίζοντας ότι το σώμα του «ελέγχεται» από εξωτερικές δυνάμεις, χωρίς όμως να λάβει σταθερή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η οικογένειά του φοβόταν και θεωρώντας ότι δεν μπορούσε πλέον να ζει μαζί τους εκείνος έμεινε άστεγος. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, δεν είχε κριθεί νομικά επικίνδυνος, ώστε να υποβληθεί σε υποχρεωτική νοσηλεία.

Ο δράστης είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από το 2007, ενώ το 2014 είχε καταδικαστεί για ένοπλη ληστεία και κατοχή όπλου, εκτίοντας ποινή άνω των πέντε ετών. Η τελευταία του σύλληψη πριν από τη δολοφονία είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2025 για κατάχρηση της γραμμής έκτακτης ανάγκης.

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Κίεβο μαζί με την οικογένειά της, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον πόλεμο και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Οι συγγενείς της επέλεξαν να την κηδέψουν στην Αμερική, καθώς, όπως δήλωσαν, «αγαπούσε τη χώρα που την υποδέχθηκε».