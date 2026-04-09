Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός 29χρονου υπαλλήλου, ο οποίος κατηγορείται για τον εμπρησμό της τεράστιας αποθήκης χαρτικών Kimberly-Clark στο Οντάριο της Καλιφόρνια. Η πυρκαγιά, που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης, κατέστρεψε ολοσχερώς το κτίριο των 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδών, με 175 πυροσβέστες να δίνουν μάχη για ώρες.



Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών, όπως πάνες και χαρτομάντιλα, ενώ οι καπνοί ήταν ορατοί από χιλιόμετρα.



Ο ύποπτος, που εργαζόταν για λογαριασμό τρίτης εταιρείας διανομής, εντοπίστηκε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές, πιθανότατα μέσω αναρτήσεων στα social media.



Παρά το γεγονός ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, το κόστος είναι ανυπολόγιστο, καθώς δεκάδες εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους από τη μια στιγμή στην άλλη.



Ο κατηγορούμενος κρατείται χωρίς εγγύηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα κίνητρα της πράξης του, σύμφωνα με την Usatoday.com

