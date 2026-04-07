Μετωπική σύγκρουση ξέσπασε μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τάκερ Κάρλσον, με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Post, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον γνωστό σχολιαστή και δημοσιογράφο, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του περί σχεδιασμού πυρηνικού πολέμου κατά του Ιράν. «Ο Τάκερ είναι ένας άνθρωπος με χαμηλό IQ που δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει», δήλωσε εξοργισμένος ο Τραμπ.

«Με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο και δεν απαντώ. Μου αρέσει να συναναστρέφομαι με έξυπνους ανθρώπους, όχι με ανόητους». Η κόντρα πυροδοτήθηκε από ανάρτηση του Κάρλσον στο X, όπου υποστήριξε ότι οι απειλές του προέδρου για βομβαρδισμό υποδομών στο Ιράν αποτελούν το πρώτο βήμα προς την πυρηνική καταστροφή, καλώντας τους Χριστιανούς να «ξυπνήσουν».

Το κλίμα είναι εκρηκτικό, καθώς η ένταση κλιμακώνεται λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο Τραμπ προς την Τεχεράνη. Μάλιστα, η εμφάνιση των αμερικανικών αεροσκαφών της «ημέρας της κρίσης» (doomsday planes) πάνω από τη Νεμπράσκα —τη βάση ελέγχου των πυρηνικών δυνάμεων— ενέτεινε τις φήμες.



Ο Τραμπ ωστόσο επιμένει στη σκληρή γραμμή, απορρίπτοντας τις αναλύσεις του Κάρλσον ως επικίνδυνες φαντασιώσεις, ενώ η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, σύμφωνα με την New York Post.