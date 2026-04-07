Αντιμέτωπος με δίκη από τις 9 Μαρτίου για γεγονότα που σχετίζονται με διαφθορά, κατηγορίες τις οποίες αρνείται, ο αντιπολιτευόμενος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου έχει τεθεί από σήμερα στο στόχαστρο νέας έρευνας η οποία ξεκίνησε έπειτα από δηλώσεις που έκανε την προηγουμένη της δίκης του.

«Στην υπόθεση αυτή υπάρχει μία και μοναδική εγκληματική οργάνωση, είναι το κατηγορητήριο», δήλωσε ο αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο της φυλακής του Σιλιβρί (δυτικά της Κωνσταντινούπολη), όπου βρίσκεται φυλακισμένος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Σήμερα το πρωί, η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του Ιμάμογλου, που κινδυνεύει ήδη με ποινή φυλάκισης που φτάνει έως και τα 2.430 χρόνια για το αδίκημα της «προσβολής δημόσιου λειτουργού λόγω των καθηκόντων του».

Συλληφθείς στις 19 Μαρτίου 2025, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, που θεωρείται ο πολιτικός με τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις προσεχείς προεδρικές εκλογές, τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση την ίδια μέρα που το κόμμα του το CHP (το σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) τον όριζε υποψήφιό του για τις εκλογές αυτές.

Η δικαιοσύνη κατηγορεί τον Ιμάμογλου, ο οποίος εξελέγη δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης το 2019 και επανεξελέγη το 2024, ότι διηύθυνε ένα τεράστιο «πολυπλόκαμο» όπως το χαρακτήρισε δίκτυο.

Συνολικά 107 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρχικά είχαν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, θα πρέπει να εμφανιστούν στη διάρκεια της δίκης, της οποίας ο δήμαρχος είναι ο κύριος κατηγορούμενος.

Την Παρασκευή, 3 Απριλίου, 18 από τους κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του γραφείου του Ιμάμογλου, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους χωρίς να αποσυρθούν οι κατηγορίες εις βάρος τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.