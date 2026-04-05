Η δικαστική πίεση και οι κατηγορίες για το μνημείο της Κύπρου συνθέτουν ένα σκηνικό πολιτικής έντασης στην Τουρκία, με τον Εκρέμ Ιμάμογλου να κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο λάσπης που στοχεύει στον αποκλεισμό του από τις προεδρικές εκλογές.

Μια παλιά ιστορία από την εποχή που ήταν δήμαρχος στο Μπεϊλικντούζου επιστρατεύεται ξανά εναντίον του Εκρέμ Ιμάμογλου, με τον ίδιο να καταγγέλλει προσπάθεια διαστρέβλωσης των γεγονότων.



Ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά από δικαστικές περιπέτειες, ξεκαθάρισε μέσω των social media πως οι ισχυρισμοί ότι «παρήγγειλε ένα άγαλμα του Μακαρίου» στερούνται σοβαρότητας και αποτελούν προϊόν πολιτικής σκοπιμότητας.

«Είναι μνημείο της Κύπρου, όχι του Μακαρίου»

Σύμφωνα με τον Εκρέμ Ιμάμογλου, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα «μνημείο της Κύπρου» και η σύνθεσή του είχε εγκριθεί από την οικογένεια του Ραούφ Ντενκτάς. Ο ίδιος υπογραμμίζει πως η κεντρική ιδέα του έργου εστιάζει στην τουρκική πλευρά, περιλαμβάνοντας Τούρκους στρατιώτες, Τουρκοκύπριους μαχητές και τη μορφή του ιστορικού ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, το έργο συμβολίζει την «ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο και τον αγώνα της τουρκικής πλευράς», ενώ συμπληρώνει με νόημα πως ο ισχυρισμός ότι πρόκειται για «άγαλμα του Μακαρίου» δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια.

Η παρουσία του Μακαρίου στο έργο αφορά ένα ανάγλυφο που απεικονίζει τις υπογραφές των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου του 1959. Πρόκειται για μια ιστορική καταγραφή της στιγμής, η οποία ωστόσο χρησιμοποιείται από τους επικριτές του για να πλήξουν το εθνικό του προφίλ.

Η πολιτική κόντρα με τον Ταγίπ Ερντογάν

Ο Ιμάμογλου υπενθυμίζει πως η ίδια συζήτηση είχε ανοίξει και πριν από τις τοπικές εκλογές του 2019, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως είχε υπάρξει και τότε διάλογος με τον Ταγίπ Ερντογάν για το θέμα, στον οποίο είχε εξηγήσει αναλυτικά το σκεπτικό του μνημείου.

Πίσω από τη νέα επίθεση, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης βλέπει μια ξεκάθαρη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία του προς τις προεδρικές εκλογές. Οι κατηγορίες περί δυσφήμισης, η παρατεταμένη κράτησή του και η αμφισβήτηση του πτυχίου του, αποτελούν για τον ίδιο κομμάτια ενός παζλ που στοχεύει στην πολιτική του εξόντωση.