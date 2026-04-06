Ενώ οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ βυθίζονται στις αναταράξεις του πολέμου με το Ιράν και των εσωτερικών σκανδάλων, ένα όνομα φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος: ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο άνθρωπος που ο Ντόναλντ Τραμπ κάποτε ειρωνευόταν ως «μικρό Μάρκο», έχει εξελιχθεί στον ισχυρό παίκτη της Ουάσιγκτον, αφήνοντας πίσω του ακόμα και τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς.



Την ώρα που ο Τζ. Ντ. Βανς δέχεται πυρά για τη στάση του στο Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατηγορείται για ψεύδη και η Τούλσι Γκάμπαρντ κλονίζεται, ο Ρούμπιο προβάλλει ως η φωνή της λογικής. Ακόμα και σκληροί επικριτές της κυβέρνησης τον χαρακτηρίζουν ως τον «μοναδικό ικανό ενήλικα» σε ένα περιβάλλον που φλέγεται. Ο Τραμπ, σε μια εντυπωσιακή μεταστροφή, τον αποθέωσε δημόσια στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «καλύτερο Υπουργό Εξωτερικών στην ιστορία».



Το «άλμα» στις δημοσκοπήσεις και το 2028 Η άνοδος του Ρούμπιο δεν είναι μόνο επικοινωνιακή αλλά και ουσιαστική. Σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων το 2028, ο Ρούμπιο «ροκανίζει» τη διαφορά από τον Βανς:

CPAC Straw Poll: Ο Ρούμπιο εκτινάχθηκε από το 3% στο 35%, ενώ ο Βανς υποχώρησε από το 61% στο 53%.

Στοιχηματικές αγορές: Οι πιθανότητες του Ρούμπιο παρουσιάζουν κατακόρυφη άνοδο, ειδικά μετά την επιτυχημένη επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Η «κατάρα» του Υπουργείου Εξωτερικών

Παρά τη δυναμική του, ο Ρούμπιο έχει να αντιμετωπίσει την ιστορία. Έχουν περάσει 170 χρόνια από τότε που ένας Υπουργός Εξωτερικών κατάφερε να εκλεγεί Πρόεδρος. Προσωπικότητες όπως ο Κόλιν Πάουελ και η Χίλαρι Κλίντον είδαν τις προεδρικές τους φιλοδοξίες να «θάβονται» κάτω από το βάρος των αποφάσεων που έλαβαν ως κορυφαίοι διπλωμάτες.

Ο διπλωμάτης που παίζει σε δύο ταμπλό

Ο Ρούμπιο ακολουθεί μια λεπτή στρατηγική: Παραμένει απόλυτα πιστός στον Τραμπ, υιοθετώντας ακόμα και τη ρητορική του κατά του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί το προφίλ του σοβαρού πολιτικού που μπορεί να ηγηθεί της «μετά-Τραμπ» εποχής.



Αν η οικονομία παραπατήσει ή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξελιχθεί σε τέλμα, ο Ρούμπιο στοιχηματίζει ότι οι Αμερικανοί θα αναζητήσουν έναν έμπειρο ηγέτη. Όπως έγραψε κάποτε το περιοδικό Time, ο Μάρκο Ρούμπιο παραμένει ο επίδοξος «Σωτήρας των Ρεπουμπλικάνων», όπως αναφέρει η ανάλυση του ιστότοπου Slate.com